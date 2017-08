Det var ved nat-pølsevognen på Axeltorv at det voldelige overfald fandt sted i nat i maj i år. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Taxachauffør slået ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Taxachauffør slået ned

Taxachauffør blev slået i brostenene på Axeltorv, da 44-årig mand forvekslede ham med en anden.

Helsingør - 01. august 2017 kl. 14:29 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tydeligt utilpas ved situationen sad en 44-årig mand i går i Retten i Helsingør tiltalt for at have slået en 54-årig Taxa-chauffør til jorden med et knytnæveslag ved 2-tiden natten til den 14. maj.

Optrinnet skete ved pølsevognen på Axeltorv. Den 44-årige tiltalte, havde været i byen med en kammerat og han var godt spirituspåvirket, da de to blev enige om at vende næsen hjemad, men først skulle de have en pølse.

Huskede ikke meget I retten forklarede den kortklippede rødblonde mand, som er teknisk chef på en uddannelses-institution, at han ikke huskede ret meget fra episoden. Han huskede, at han flere gange i løbet af aftenen i byen var stødt på en person, som havde generet ham og skubbet ham, og at han et øjeblik troede, at det var denne person, han så ved pølsevognen. Han forsøgte at verfe ham væk, men det skete i følge vidner med en knytnæve, så den 44-årige taxa-chauffør, røg bagover og slog baghovedet ned i fliserne. Han var både svimmel og fik en mega-hovedpine efter overfaldet, og på skadestuen fik han konstateret kraftig ømhed i kæberne.

Når taxa-chaufføren var på Axeltorv skyldtes det, at han skulle køre sin fætter hjem fra byen. Men forinden skulle de to lige have en bøfsandwich.

- Og den kunne jeg ikke spise efter slaget, så ondt gjorde det, forklarede han i retten.

Knytnæve eller ej? Den 44-årige erkendte i retten, at han havde udøvet vold, men han mente ikke, at have slået med knyttet hånd.

Ud fra vidneudsagnene fandt domsmandsretten dog, at der var tale om knytnæveslag, og i og med, at den 44-årige i 2013 var blevet idømt en betinget dom for vold, fandt retten, at 60 dages fængsel var den rigtige dom. De 60 dage gøres betinget af, at den 44-årige ikke udøver nogen kriminalitet i et år, og straffen skal afsones med 80 timers samfundstjeneste.

- Jeg er utrolig ked af, at jeg sidder her i dag, og at offeret også gør det. Han har jo intet haft med den aften at gøre, lød det fra den 44-årige, da han fik det sidste ord, inden domsmandsretten trak sig tilbage.

Anklageren kaldte hændelsen for umotiveret gadevold, og påpegede, at det var en skærpende omstændighed, at der var begået vold uden årsag, samt at den tiltalte tidligere er straffet for vold.

Forsvareren lagde vægt på, at der var tale om en misforståelse, og at hans klient havde reageret instinktivt. Han fandt i øvrigt ikke, at der var tale om en nævneværdig skade.

Den 44-årige modtog dommen.