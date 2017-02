Talk Show med Ilse Jacobsen

Direktør for Gigtforeningen Mette Bryde Lind er på søndag gæst i Ilse Jacobsens talk show.

24. februar 2017

På søndag er direktør for Gigtforeningen, Mette Bryde Lind, gæst i Ilse Jacobsens live talkshow i Hornbæk. Mette Bryde Lind fortæller om, hvorfor hun brænder for at hjælpe andre, og hvilke sager der står hendes hjerte nært.

Mette Bryde Lind er direktør for Gigtforeningen og står dermed i spidsen for en af landets største patientgrupper. Gennem hele sin karriere har hun hjulpet andre.

Som ung drømte hun om at rejse ud i verdenen, men det er i Danmark, Mette Bryde Lind gør en forskel for andre. Først som sygeplejerske, hvor hun startede sin karriere i det offentlige og arbejdede her i 10 år. Desuden har hun arbejdet 13 år i det kommunale, hvoraf hun var direktør i 9 år. De sidste 7 år har Mette Bryde Lind brugt på sygdomsbekæmpelse i forskellige organisationer - senest i Gigtforeningen, hvor hun har været direktør siden 2015. En forening, der arbejder for de mere end 700.000 med gigt.

Senest har Mette Bryde Lind kastet sig ind i kampen for en national smertehandlingsplan:

- Hver 5. voksne dansker har smerter, og den hyppigste årsag er muskel- og skeletsygdomme. Det er et overset problem, der har store konsekvenser for den enkelte, men også koster samfundet dyrt. Derfor kæmper vi dagligt for at få sat det på dagsordenen, fortæller hun.

Talk Show og brunch er mellem klokken 9 og 12 i Kurbadet by Ilse Jacobsen på A. R Friisvej 16.