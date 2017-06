Mor og barn marsvin - her midt ude i Øresund med svenskekysten i baggrunden. Foto: Jens Gerup Nielsen

Tæt på den lille nuttede hval

Helsingør - 30. juni 2017 kl. 08:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra på mandag og hele sommeren igennem kan du opleve Øresunds mange marsvin helt tæt på. Øresund er en fantastisk naturperle med mange forskellige marine arter. Et af de mest spektakulære er marsvinet og den har du mulighed at se på nært hold hvis du tager med på en af Øresundsakvariets marsvinesafarier. Hele sommeren hver tirsdag, onsdag og torsdag arrangerer akvariets havbiologer og naturvejledere safariture og der er stor chance for at se den lille nuttede hval.

- Marsvinene kan i bølger være særdeles vanskelige at få øje på men vores guider har udviklet et fantastisk "syn" og opdager da også hvalerne førend publikum i ca. 80 procent af tilfældene. Der går dog ikke langt tid førend publikum har afluret guidernes fiduser og så går der sport i at se den næste, siger Jens Peder Jeppesen, akvarie- og museumschef på Øresundsakvariet.

Masser af marsvinekalve

I sidste uge blev der holdt prøvemarsvinesafarier for to private grupper og disse ture gav en god briefing om en formodet god marsvinesæson.

- Vi sejlede med spænding ud til de steder i Øresund hvor vi normalt og med størst hyppighed ser marsvin og minsandten om vi ikke allerede på vejen derud og ikke langt fra Helsingør Havn så de første rygfinner af den lille hval. På den første tur så vi 35 stk. og på den anden 15 stk. Og ikke nok med at der var mange så iagttog vi også de første 4 marsvinekalve i år som svømmede meget tæt på deres mor indikerende at de nærmest var nyfødte. Det er altid en rørende oplevelse af se de små unger smutte rundt imellem bølgerne, et syn man aldrig bliver træt af at se på, siger Jens Peder Jeppesen, akvarie- og museumschef på Øresundsakvariet.

Flere store havpattedyr

Tit bliver akvariets medarbejdere spurgt om man kan være heldige at se andre marine pattedyr end marsvin på safariturene. Og svaret er ja. Sidste år i maj måned så akvariets medarbejdere en 15-18 meter land kaskelothval i den nordlige del af Øresund og i august så vi over mange dage den nu så berømte almindelige delfin som næsten blev "verdenskendt" i Øresund. Og listen over spektakulære pattedyr set i Øresund er ganske lang. Både pukkelhvaler, vågehvaler og hvidnæsehvaler er blevet se i Øresund over de sidste 10 år.

I Øresund regner man med at der svømmer omkring 1500-3000 marsvin - flest om sommeren. Mange eksperter både erhvervsfiskere og forskere mener at bestanden af marsvin er mangedoblet i de seneste 20-30 år og at grunden til denne stigning formentlig skyldes at marsvinets byttedyr, i form af store bestande af mange forskellige arter af fisk, har det rigtigt godt i Øresund.