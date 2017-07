Det er en lejlighed her i Kongensgade, som kvinden foregiver at leje ud. Foto: Victor Viemose

Svindler udnytter boligsøgende i Helsingør

Helsingør - 28. juli 2017 kl. 06:30 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligsøgning i den digitale tidsalder kan være en jungle med mange fælder, når efterspørgslen er stor og udbuddet småt. Én kvinde i Helsingør har sat sig for at udnytte de boligsøgendes desperation, hvilket er gået ud over en lang række personer. Blandt andet Jessica Persson, der onsdag slog et opslag op i gruppen »Helsingør« på Facebook, der advarede mod kvinden, og straks væltede det ind med tilkendegivelser fra personer, der har været udsat for det samme.

Truende beskeder

Kongensgade i Helsingør er en eftertragtet adresse tæt på byliv og kultur, så da der den 22. april tikkede en besked ind i Jessica Persson indbakke på Facebook med et tilbud om at leje en lejlighed på adressen, lod hendes bønner til at være hørt. Hun stod og skulle finde et nyt sted at bo, da hendes nuværende lejekontrakt stod til udløb, og datoen passede perfekt. Kvinden, der forklarede, at hun selv skulle flytte til Nationernes Allé, én af de dyreste adresser i Helsingør, ønskede et indskud på 10.000 kroner. Uden at have set lejekontrakten overførte Jessica Persson beløbet, men pludselig var der problemer.

- Hun skrev, at der var skimmelsvamp i hendes nye hus, og at jeg derfor ikke kunne flytte ind alligevel. Da jeg ville have mine penge tilbage, begyndte hun at true mig på livet. Nu svarer hun slet ikke, når jeg kontakter hende, og jeg har stadig ikke fået mine penge tilbage, fortæller Jessica Persson

Send 10.000 mere

Jessica er langt fra den eneste, der har været i kløerne på den svindlende kvinde.

- Vi får den her besked med et tilbud, som jo virker rigtigt godt, så vi kører ud og kigger lejligheden samme dag, siger Cecilie Krogh Kristiansen, der i april ledte efter ny bolig til sin far.

Lejligheden findes, og ligger ganske rigtigt med en fin placering i Kongensgade.

- Hun har et barn i lejligheden, som jeg leger lidt med, mens min far og hende går rundt og kigger og snakker. Hun virker pålidelig og oprigtig, siger Cecilie Krogh Kristiansen.

Faren er interesseret, og får at vide, at de første 10.000 af et indskud på 20.000 skal overføres med det samme. Lejekontrakten står hendes bror, der er advokat, for, men da han er udenbys må det vente. Det er her, de første alarmklokker ringer hos Cecilie, der råder sin far til at vente med at betale. Han er dog ivrig, og overfører beløbet. Han overfører også de resterende 10.000 kroner, stadig uden at have set lejekontrakt. Da kvinden beder om 10.000 mere i gebyr for at have renoveret lejligheden, siger Cecilie og faren stop. De politianmelder kvinden og kontakter en advokat hos ejendomsadministratoren WTC Advokater. Ken Torpe Christoffersen fra WTC Advokater fortæller, at kvinden ikke ejer den pågældende lejlighed. Det gør derimod hendes eks-mand.

- Han har ikke kendt noget til svindelnummeret, og tager på det kraftigste afstand fra det. Vi har opfordret ham til at skifte nøgler, og sagen efterforskes i øjeblikket hos Nordsjællands Politi, siger Ken Torpe Christoffersen, og kommer samtidig med en opfordring til de boligsøgende.

- Man bør altid tjekke, om personen, der udlejer, rent faktisk også ejer lejligheden. Derudover bør man aldrig overføre penge, uden at have en aftale på skrift, siger Ken Torpe Christoffersen.