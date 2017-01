Så voldsomt kan det se ud efter en storm her på Nordre Strandvej i Ålsgårde. Foto: Arkivfoto

Sværere at få lån til huse tæt på Øresund

Helsingør - 24. januar 2017 kl. 09:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du vil købe et hus ned til vandet i Helsingør, Ålsgårde eller Hellebæk ud mod Øresund, er det ikke nok at kunne betale renter, afdrag, vedligeholdelse og boligskatter.

Du skal også have et ekstra råderum i økonomien til kystsikring og til at kunne genoprette din grund, hvis noget af den bliver spist af en stormflod.

Ellers er der risiko for, at realkreditinstitutterne vender tommelfingeren ned for et lån i huset.

Det skriver Helsingør Dagblad tirsdag.

- Nogle huse er mere udsatte end andre, og derfor kigger vi på behovet fra gang til gang. Men hvor vi normalt ser på, om der er penge til husets vedligeholdelse, så ser vi ved kysten også på, om de har en ekstra økonomisk buffer. Det kan være et ganske anseeligt beløb, hvis en grund skal genetableres efter en oversvømmelse. Det er et ekstra beløb, der kommer oveni. For nogles vedkommende, kan der være tale om flere hundrede tusinde kroner, siger Henrik Hagstrøm, der er filialdirektør i Danske Bank i Helsingør. Danske Bank ejer Realkredit Danmark.

Også hos BRF Kredit er kystbeskyttelse blevet en faktor i forhold til at udlåne penge til et hus i 1. række ved kysten.

- Det er blevet et opmærksomhedpunkt. Vi tager en vurdering fra gang til gang, og hvis det ser slemt ud, spørger vi, om de har råd til kystsikring. Der har været sager, hvor vi har haft en snak med kunden om, hvad man kan gøre i forhold til at kystsikre en grund, og om der er råd til det, siger Mikkel Høegh, der er boligøkonom i BRF Kredit.

Ved den nordvestjyske kyst har man de senere år set tilfælde, hvor sommerhuse er styrtet direkte i havet på grund af erosion.

Selv om den nordsjællandske kyst er udsat for erosionsfare, og mange har bygget forholdsvis tæt på vandet, er der heldigvis ingen huse, der er i overhængende fare for at blive opslugt af havets bølger ved en storm. Og hverken Realkredit Danmark, BRF eller Nykredit har oplevet tilfælde, hvor de har afvist belåninger i huse i 1. række i Helsingør kommune af den grund.

- Vi har ikke haft nogle eksempler, men det kan være, det kommer i takt med, at naturen bliver vildere og vildere. Men der skal være en meget åbenlys fare for, at huset forsvinder. Til gengæld tror jeg, vi i realkreditbranchen vil fokusere mere og mere på rådgivning om, hvordan man forebygger erosion og skader. Hvis vi kan se en risiko, så kan vi foreslå, hvordan man kan forebygge det, siger Henrik Hagstrøm fra Danske Bank.

Hos Nykredit lyder meldingen, at selvom risikoen for erosion kan være et parameter for muligheden for at låne, har man endnu ikke oplevet et tilfælde, hvor en lån er blevet afvist på grund af erosionsfare.

Endelig er der også den faktor, at husene i første række til Øresund på Helsingørs nordkyst hører til i den dyre ende, og at mange af dem, der køber huse der, har et mindre behov for lånefinansiering end de fleste huskøbere.

- Mange kommer med en god del af pengene selv og har ofte ikke det store behov for stor finansiering, siger Henrik Hagstrøm.

