Mere end 400 frivillige er involveret i det store historiske arrangement.

Send til din ven. X Artiklen: Sundtoldstiden bliver levende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundtoldstiden bliver levende

Helsingør - 13. august 2017 kl. 07:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Museerne Helsingør byder hjerteligt velkommen til Sundtoldsmarked 2017, som er lørdag 19. august klokken 10 til 16. Med et fingerknips er uret sat tilbage til begyndelsen af 1800-tallets Helsingør, hvor du får en enestående mulighed for at slå dig løs mellem sømænd og kvaksalvere, være højt på strå med de fine fra borgerskabet eller få en sludder med gårdskarle og tjenestepiger.

50 historiske boder

På Sundtoldsmarked får du muligheden for at smage på og snuse til historien, når handelsboder langs havnefronten, gamle træskibe i havnen og hundredvis af aktører i historiske dragter sætter rammerne omkring et historisk marked, der giver dig mulighed for at genopleve Helsingørs storhedstid som Sundtoldsby.

Gå på opdagelse blandt mere end 50 historiske boder der sælger alt fra ørepineplanter til røgede sild. Spisestederne står klar med skipperlabskovs, fiskefrikadeller, Sundtoldspølser, kommens- og sukkerkringler, kage mm.

Rundt på markedet møder du soldater, kræmmere, håndværkere, gadebørn, løse fugle og byens bedste borgere. Musik, sang, dans og gøgl finder sted på den store scene foran Skibsklarerergaarden og på selve markedspladsen.

I havnen ligger de historiske træskibe, duftende af tovværk og tjære samt smakkejollerne som du kan få en sejltur med. Soldater i 1800-tals uniformer passer på markedets gæster og patruljerer i byen.

På Skibsklarerergaarden kan du møde skibsklarereren og hele hans husholdning, der forbereder til dåb. Kirkerne inviterer indenfor til rundvisninger og orgelkoncerter med musik fra Sundtoldstiden.

Åbne gårde

I dagens anledning åbnes portene til mange af byens historiske gårde. I nogle gårde står guider klar til at tage imod og fortælle historien om livet, der har udspillet sig. Andre gårde har du mulighed for at opleve helt på egen hånd.

Rundt på markedet finder du et væld af aktiviteter for børn. Bag pandekager, få en tatovering, besøg skriveren, fileter en fisk eller leg historiske lege. Find også gadebørnene på pladsen og hold udkik efter sømanden der fortæller sandfærdige løgn historier.

I år har vi gjort lidt ekstra for at give dig historien med. Ved udvalgte boder kan du læse historisk information, der knytter sig til boden, og i brødboden kan du få opskriften med hjem på tidens brød; Vegger og Skonrogger.

Sundtoldmarked finder sted foran museet Skibsklarerergaarden og omkring havnen. Det arrangeres af involverede aktører, mere end 400 frivillige samt ansatte ved Museerne Helsingør.

Man kan læse meget mere på www.sundtoldsmarked.dk