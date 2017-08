Omkring 14.000 besøgende var der på årets Sundtoldsmarked, hvilket er omtrent det samme som sidste år. Folk blev dog i længere tid, noterer museumschef Maibritt Bager sig. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Sundtoldsmarked med øget omsætning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundtoldsmarked med øget omsætning

Helsingør - 21. august 2017 kl. 19:24 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tidsmaskine, der sender de besøgende tilbage til Helsingørs storhedstid: Sundtoldstiden. Det er det, som det årlige Sundtoldsmarked tilbyder, og det er evigt populært. Således var der omkring 14.000 besøgende, da tiden lørdag var skruet tilbage til starten af 1800-tallet på Havnepladsen i Helsingør. Det oplyser Museerne i Helsingør, som arrangerer Sundtoldsmarkedet.

- Det er cirka det samme antal besøgende, der kom sidste år, men vi kan til gengæld se, at folk bliver længere på markedet, og at omsætningen som følge af det faktisk er steget 25 procent, siger Maibritt Bager, der er museumschef.

Ifølge museumschefen hænger det sammen med, at man har arbejdet med at udvikle dramaturgien og lave flere rum, som folk kan opholde sig i.

- Vi har haft en scenograf på, som har set på, hvordan man kan øge autenciteten. Derudover har vi lagt flere lag på ved at åbne byens gårde op og tilbyde både byvandringer og salg af bøger, siger Maibritt Bager.

Fiskesælgere og bedsteborgere

En stor del af Sundtoldsmarkedet er de mange frivillige, som er med til at gøre sundtoldstiden levende. I år havde mere end 400 frivillige og museumsansatte klædt sig ud, og de findes i alle aldre. Det indebærer blandt andet et hold på omkring 20 kvinder, der to gange om ugen året rundt arbejder på at sy dragterne.

Ved spinderokken står flere og kigger på, mens 89-årige Keld Nielsen langsomt omdanner uld til garn. Han har været med på Sundstoldsmarkedet flere gange, end han kan huske, fortæller han. Der er dog også nye og yngre kræfter at finde på pladsen. Museumsformidler Marie Lenander har lokket veninden Emilie Gersager til at hoppe med i 1800-talsklæderne, og de har et lidt mindre opslidende job end Keld Nielsen.

- Vi er det bedre borgerskab. Det var kvindens pligt at finde en mand at gifte sig med, så vi skal egentlig bare stå og gøre os til. Vi har ikke nogen kunder, vi skal servicere eller nogen fisk, vi skal sprætte op, så på den måde er det en af de lettere roller, siger Marie Lenander.

Emilie Gersager fortæller, at det sjove ved at være frivillig er, at man kan gå ind i en anden persona for en dag.

- Det er sjovt at se folks reaktioner på tøjet, og man går også automatisk ind i en rolle, som er ret sjov at udforske. Og hvor tit får man i øvrigt lov til at hoppe i så flot, håndsyet tøj?, siger Emilie Gersager.

Sjovt at se de gamle erhverv

Sundtoldsmarkedet er altid en stor attraktion både for de lokale og for folk udefra. Nogle af dem, der i år har deres debut på Sundtoldsmarkedet er Anne-Lena Pedersen og hendes venner, der har taget plads på høstakkene bag bageriteltet med en øl.

- Det er hyggeligt og vejret er jo dejligt. Man bliver lidt sat tilbage i tiden på en god måde. Det er sjovt at se de unge tage gamle erhverv på sig, og se at de også kan finde ud af at rense sild. På den måde skal der nok være håb forude for Sundtoldsmarkedet, siger Anne-Lena Pedersen.