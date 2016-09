Det var den forreste og laveste del af Helsingør Hospital, som oprindeligt skulle have dannet rammen om en nyt sundhedshus, men prisen er øjensynlig særdeles høj. Foto: Allan Nørregaard

Sundhedshus rykker væk fra lukket hospital

Helsingør - 20. september 2016 kl. 09:49 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er langt fra sikkert, at et kommende sundhedshus skal opføres på det lukkede Helsingør Hospital, fremgår det af budgetforlig. Årsagen er ifølge Frederiksborg Amts Avis kuldsejlede forhandlinger mellem Helsingør Kommune og Freja Ejendomme, som ejer hospitalsbygningerne. Byrådets to store partier Konservative og Socialdemokraterne gik til valg på et ambitiøst og udbygget sundhedshus placeret på det lukkede Helsingør Hospital på Esrumvej.

Dette ønske var - i alle tilfælde på papiret - tæt på at blive ført ud i livet, hvis man kiggede på budgetteksten i budgetforliget for 2016-2019, som partierne K, S, V, DF, R og SF stod bag.

Her står der: »Parterne er enige om, at der skal etableres et sundhedshus som OPP i Helsingør. Sundhedshuset

skal integreres med HRT/Poppelgaarden og en række andre kommunale tilbud udover regionens tilbud, herunder akutklinikken. I 2016 bliver der sat fem mio. kr. af til en undersøgelse af mulighederne for et sundhedshus på Esrumvej«

I årets budgetforlig, der er indgået mellem de selvsamme partier som sidst, er placeringen på Esrumvej langt fra nogen selvfølge længere.Her bliver ordene Esrumvej eller Helsingør Hospital end ikke nævnt. Derimod kan man læse, at »Parterne også er enige om at afdække flere forskellige nye lokationer til placering af sundhedshuset«.

Hårde krav fra Freja

Ifølge avisens oplysninger er det særligt hårde økonomiske krav fra hospitalets ejer, det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme, som har fået budgetpartierne til overveje andre placeringer af et nyt sundhedshus. Prisen fra ejendomsselskabets side skulle simpelthen være så høj, at det tilsyneladende vil være billigere at bygge en helt ny bygning et andet sted.

Borgmester Benedikte Kiær(K) bekræfter, at man nu kigger efter alternative placeringer til et sundhedshus og mere præcist er der hele fire grunde i spil.

- Det er rigtigt, at vi nu har valgt at undersøge alternative placeringer. Det skyldes, at vi ikke er blevet enige med Freja Ejendomme, og at vi rigtig gerne vil i gang med at få et sundhedshus, siger Benedikte Kiær, der samtidig understreger, at huset fortsat efter planen skal opføres som et såkaldt OPP-projekt, hvor kommunen og Region Hovedstaden skal leje sig ind.

Småkagefabrik i spil

Benedikte Kiær oplyser, at forvaltningen hurtigst muligt i dette efterår skal være klar med undersøgelser af fire alternative placeringer. Det drejer sig om en kommunalt ejet grund på Esrumvej ved Rasmus Knudsensvej overfor Helsingør Hospital, en kommunalt ejet grund ved Prøvestenscentret, den gamle småkagefabrik på Rønnebær Allé samt en placering på Nørrevej i Snekkersten ved genoptræningscentret Poppelgården. Den sidste placering er ser Benedikte Kiær dog ikke som den umiddelbart mest optimale.

- Der er et stort pres på Poppelgården, og det er vigtigt at stedet fungerer optimalt, mens vi venter på, at sundhedshuset står klar, og der kan jeg godt frygte, at det vil være problematisk at bygge et nyt sundhedshus mens aktiviteterne fortsætter på Poppelgården, siger hun. Borgmesteren regner med at forligspartierne efter analyserne hurtigt bliver enige om en endelig placering af sundhedshuset.

Valgløfte?

Både Konservative og Socialdemokraterne gik til valg på et sundhedshus på det gamle hospital, hvordan tror du folk ser på den nye kurs?

- Det vigtigste er indholdet, og jeg hører rigtig mange borgere, der taler om, at vi mangler et sundhedshus, og det er netop for at sætte skub i projektet, at vi går i gang med at undersøge alternativerne. En placering er også vigtig før en privat aktør vil sige ja til at gå ind i et OPP-projekt, siger hun.

Selv om forrige års budget tog udgangspunkt i en placering på det lukkede hospital, så var det dog ikke alle partier, som var enige i placeringen. Således mente hverken Venstre eller SF, at denne løsning var realistisk eller fornuftig. Disse partier har også tidligere talt for en placering ved Poppelgården.

