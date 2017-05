Strid om penge førte til selvtægt

En 47-årig kvinde havde angiveligt købt nogle ting af en 20-årig kvinde og en 23-årig mand, og da hun ikke betalte, tog de unge mennesker selv affære. De opsøgte kvinden og kom ind i lejligheden via et vindue, hvorefter de fjernede de genstande, som de mente at have krav på. Betjentene forsøgte at finde ud af, om der var betalt penge til den 20-årige kvinde eller den 23-årige mand, og det er der tilsyneladende ikke. Derfor er der juridisk ikke tale om tyveri, men det kan udløse en straffelovsag om selvtægt, oplyser vicepolitiinspektør Lau Lauritzen fra Nordsjællands Politi.