Tegnestuen Arkitema har tegnet projektet for Kronborg Strandby og vandt opgaven i en arkitektkonkurrence, hvor de to andfre deltager var Bjarke Ingels' tegnestue BIG og Henning Larsen Architects

Strandby-bygherre søger om dispensation for p-krav

Helsingør - 06. juni 2017 kl. 04:42 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Krav om parkeringskælder kan bremse byggeri med 157 boliger, lyder det fra bygherre, skriver Frederiksborg Amts Avis. Tidligere i år kunne direktør Willy Rasmussen på vegne af selskabet Kronborg Strandpark PS, der er ejet af pensionsselskabet PBU og PFA samt WR Entreprise, fortælle til Frederiksborg Amts Avis, at selskabet nu efter omkring 10 års pause er klar til at igangsætte byggeriet af 157 boliger på Tretorn-grunden, som ligger i første række ud til Gummistranden.

Hovedårsagen til de mange år, hvor den meget attraktive byggegrunde har ligget forladt hen, er først og fremmest, at selskabet købte grunden for »dyrt« af Helsingør Kommune for 135 millioner kroner i 2007. Med andre ord risikerede selskabet direkte tab ved at bygge husene.

Den store efterspørgsel på boliger i hovedstadsområdet har imidlertid igen givet selskabet tro på projektet.

Men en anstrengt økonomi i projektet er stadig baggrunden for, at tegnestuen Arkitema, som har tegnet projektet, på vegne af bygherren nu har søgt om række dispensationer fra projektets lokalplan, fremgår det af dagsordenen til næste møde i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, som finder sted i aften tirsdag.

De mest vidtgående ønsker handler om to dispensationer fra kommunens parkeringsnormer, der foreskriver 1 parkeringsplads pr. bolig, og en parkeringsplads anlagt under jorden for byggerier med mere end 140 boliger. Nu ansøger bygherren om at placere samtlige pladser i terræn i stedet for at opføre en parkeringskælder med 17 p-pladser. Derudover vil bygherren gerne gøre bredden på p-pladserne lidt mindre end de 2,5 meter i bredden, som kommunen ellers foreskriver. Endelig vil bygherren gerne overtage en del et kommunalt ejet areal ved siden af grunden og anlægge de nødvendige 20 gæsteparkeringspladser på stedet.

Selskabet søger også om tilladelse til at dispensere for energikrav og et krav om elevator for to af bygningernes vedkommende.

Forvaltningen i Center for By, Land & Vand vurderer, at det er fuld muligt at dispensere fra lokalplanen i forhold til alle punkter på nær energikravet, men at dispensationerne kræver en politisk godkendelse.

