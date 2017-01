Marienlyst Pool lukkede 2. juledag men genopstår til sommer som lækkert spa- og wellnessområde. Foto: Allan Nørfregaard

Stort projekt: Sauna i klitten og pool på stranden

Helsingør - 02. januar 2017 kl. 07:39 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2. juledag blev proppen i badelandet på Marienlyst hevet op - og dermed blev starten på etableringen af et helt nyt lækkert spa- og wellness-center begyndt. Her mellem jul og nytår har håndværkerne allerede travlt, for det kommende wellness-center ligger oven på hotellets konferececenter, og det har været en udfordring at forberede ombygningen, så den generer mindst muligt.

Men til sommer står det nye store spa- og wellnesscenter klar - ikke kun til hotellets gæster men til glæde for alle.

Udover at videreføre den designmæssige stil fra Strand- og Badehotellet, bliver omgivelserne også inddraget i indretningen. Således bliver der indrettet sauna i glas ude i klitterne med udsigt ud over Øresund og til Kronborg, der opføres en udvendig swimmingpool, så hele centret forventes at blive en turistmagnet og noget ganske ekseptionelt for Danmark, fordi hotellet ligger så tæt på vandet.

Men dermed slutter hotellets forvandling ikke. I løbet af det kommende år bliver der etableret et orangeri i forlængelse af baren. Det skal både åbne hotellet endnu mere ud mod vandet men også byde på alternativ mulighed for at servicere de mange gæster.