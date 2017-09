Her ses (fra venstre) pianist og kapelmester, Leif Greibe; baryton, instruktør og operachef for guidOpera, Guido Paevatalu; sopran, formand for og initiativtager til Helsingør Kammeropera og Musikalske Saloner i Helsingør, Camilla Illeborg. Taget ved Musikalsk Salon i Leif og Camillas private hjem i Helsingør i juni, hvor Guido var gæst.

Stort koncertflygel flytter ind i Helsingør Teaterhus

Det er også de to kunstnere som har taget initiativ til Helsingør Kammeropera - som en storebror til salonerne - hvor intimiteten og nærværet med publikum også er i højsædet. Helsingør Kammeropera etablerede sig for alvor da de i april i år, for anden gang i træk, spillede opera i kammerformat for et totalt udsolgt Teaterhus og et publikum der kvitterede med stående bifald. Mange valgte også at melde sig ind i foreningen for derigennem af bakke op om fremtidige projekter.