Stort byrådsflertal sagde endeligt ja til stadion-lokalplan

Ikke demokratisk Formanden for sundhed, idræt og fritid, Jens Bertram, K, undrede sig over, at to medlemmer af byrådet vil omstøde det, som 23 andre har vedtaget.

- Det er da ikke OK i et demokrati. Og jeg forstår ikke, hvorfor I vil, have en ny høring. Vi har fået en dispensation i et halvt til et år til at spille superliga-kampe på det gamle stadion, men jeg er da i tvivl om, vi kan beholde den, hvis sagen skal udskydes, sagde Bertram, som anerkendte, at der er kommet mange indsigelser.