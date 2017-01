Sådan skal Teglhuset se ud set i fugleperspektiv. Illustration: JJW Arkitekter

Stort budgetskred truer boliger til psykisk syge

Helsingør - 14. januar 2017 kl. 05:33 Af Andreas Norrie

Byggeriet af bofællesskabet Teglhuset med 14 boliger risikerer at blive op til 3,2 millioner dyrere - eller langt mere skrabet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Efter planen skulle bofællesskabet Teglhuset for borgere med psykiske sygdomme på Erik Gudmandsvej stå færdig i løbet af i år med 14 nye boliger, som skal afløse de utidssvarende boliger på bofællesskabet Pedersborg på Nordre Strandvej i Helsingør, hvor beboerne blandt andet mangler eget bad og toilet.

Imidlertid ser det nu ud til, at projektet enten bliver mindre eller mere skrabet. Det fremgår af dagsordenen til næste møde Socialudvalget, hvor man kan læse, at licitationen på projektet med et budget på 23,9 millioner kroner endte med et billigste bud, som ligger cirka 3,2 millioner kroner over dette beløb.

Baggrunden er dels, at byggemarkedet for tiden beskrives som ophedet med højere priser som resultat, og dels at der er tale om en vanskelig tilgængelig byggegrund med komplicerede funderingsforudsætninger.

Styregruppen bag projektet har siden været i dialog med rådgivere og nået frem til en række mulige besparelser på projektet, som gøre det muligt at gennemføre projektet ved hjælp af en tillægsbevilling på enten 1,4 eller 1,8 millioner kroner.

Færre boliger?

En anden mulighed er at sende projektet i et nyt udbud, men det bliver frarådet af styregruppen for projektet, da byggeriet med en ganske stor sandsynlighed kan blive endnu dyrere. En tredje mulighed er at fjerne to boliger, men også denne løsning bliver frarådet, da der i forvejen er mangel på boliger til målgruppen, og der er fare for at det vil skabe flere psykiatriske indlæggelser.

Dette fører frem til, at forvaltningerne i Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der bliver givet fundet en tillægsbevilling til 1,8 millioner kroner.

Det bliver i sagsfremstillingen også lagt vægt på, at byggeriet forvejen var et såkaldt »nøgternt« projekt uden nogen form for luksus, og var planlagt ud fra en stram økonomisk ramme.

Tillægsbevillingen skal endeligt godkendes af Byrådet.

norrie