Se billedserie Omkring 150 borgere deltog i debatmødet om Espergærde i aftes. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Stort borgermøde: Giv os en samlet lokalplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort borgermøde: Giv os en samlet lokalplan

Helsingør - 22. februar 2017 kl. 11:07 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 150 borgere deltog i aftes i det debatmøde, som Espergærde Byforening havde arrangeret over emnet: Hvad skal der ske omkring det gamle bycentrum i Espergærde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ingen har noget imod, at der skal bygges nyt i Espergærde. Men hvorfor har kommunen sådan et kissejaw ? Hvorfor skal det hele presses igennem ? Hvorfor bliver der ikke lavet en samlet lokalplan for hele det gamle Espergærde fremfor bare nogle drypvise, små hug ?

Sådan lød nogle af synspunkterne på det debatmøde, som Espergærde Byforening i aftes havde arrangeret forud for foreningens generalforsamling. Og at emnet er hot vidnede de mange deltagere om. Formanden, Kjeld Damgaard, havde heldigvis lugtet lunten, så mødet var blevet flyttet fra Espergærde Bibliotek til aulaen på Espergærde Gymnasium, og den var godt fyldt op af de omkring 150 borgere, der deltog.

Tre punkthuse

Det er nybyggeriet på teknisk forvaltnings grund på Mørdrupvej, hvor en bygherre har foreslået at opføre tre punkthuse med i alt 35 lejligheder, der var den direkte årsag til mødet. Men også planer om at udvikle området omkring havnen på Strandvejen og Mørdrupvej med butikker, galleri og lejligheder er noget, der optager Espergærde-borgerne.

Paragraf 14

Lige inden vinterferien vedtog et flertal i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, at der skulle nedlægges et paragraf 14-forbud, så der ikke kan ske noget førend om et år. Men den beslutning omgjorde et flertal i Økonomiudvalget mandag aften.

Johannes Hecht-Nielsen, V, påpegede, at det er vigtigt at have tid nok til at lave en lokalplan, og det vil der slet ikke være, hvis der kommer et paragraf 14-forbud, så er der nemlig kun et år til at udarbejde lokalplanen.

- Og det kan ikke nås, når den skal være detaljeret, sagde han.

Klage til ombudsmanden

Inden de fire inviterede politikere, Henrik Møller, S, Johannes Hecht-Nielsen, V, Bente Borg Donkin, SF, og Per Tærsbøl, K, fik ordet. ridsede Kjeld Damgaard baggrunden for mødet op. Udover teknisk forvaltnings fremtid og parkerings-problematikken i området, gennemgik han også aspekter i planlægningsprocessen, som han mente var i strid med god forvaltningsskik.

- Derfor har vi indbragt sagen for ombudsmanden, for det her er så principielt, at det ikke bør ske igen, sagde han med henvisning til, at offentligheden i videst muligt omfang skal inddrages i planlægningsarbejdet.

- Og det er ikke sket her, fastslog Damgaard.

Han foreslog, at man fjerner den ene af de tre punkhuse på hjørnet af Mørdrupvej og Gefionsbakken for at skabe 50 parkeringspladser.

Damgaard kritiserede også, at bygherren kan lade handlen gå tilbage, hvis han ikke kan godkende lokalplanen.

- Kommunen handler jo med hænderne på ryggen, så drop planen om at sælge grunden, førend der er en lokalplan, og hvor stor er offentlighedens mulighed for at få indflydelse på lokalplanen, spurgte Damgaard.

Hvorfor så travlt?

Et gennemgående træk i de spørgsmål og bemærkninger, der kom fra borgerne, var, at de ikke forstår, hvorfor der er sådan et hastværk med at få planerne igennem.

- Hvorfor skal vi ikke have en udvikling med omtanke og bygge lidt mindre og lavere. Det giver måske lidt færre penge i kassen, men det vil komme til at se bedre ud, påpegede Claus Christoffersen, som ikke forstod, at kommunen er så forhippet på at bygge mest muligt.

Jan Ibenhardt syntes, at byudviklingen skal vente til efter kommunalvalget. Så er der givet nye mandater til de folkevalgte som bekræfter, hvad folk vil have. Det her synes jeg er lusket. Der har jo været masser af tid til at planlægge disse byggerier, sagde han.

Jette van Deurs læste et debatindlæg, som hun og hendes mand, Piet, havde i avisen lillejuleaften, der handlede om at værne om Espergærde, så den ikke kommer til at ligne Bellevue, og hun advarede imod, at man inddrager strandarealerne til parkering.

En beboer tæt ved Teknisk Forvaltning var af en anden mening.

P på Kirkestranden

- Der holder kun få biler på p-pladsen ved Teknisk Forvaltning i dag, så det er tre måneder om året, der er pres på, når folk skal til stranden og på havnen. Udlæg en grusplads på Kirkestranden til 30-40 pladser, som kan tilgodese børnefamilier. Hvem tør tage en holmgang med Naturstyrelsen og søge dispensation til det, spurgte han.

Torben Mørdurep fandt det planlagte byggeri utrolig smukt,og mente, at det falder godt ind i området.

- Man skal bygge noget, der er fremtidssikret, fastslog han.

Ulf Nissen bor på Strandvejen mellem de to ejendomme, der er udset til nedrivning og ud- og ombygning til butikker med mere. Han opfordrede til, at man kigger på området under ét.

- Hvorfor ikke vente med at give tilladelse fremfor at tvinge det hele igennem på så kort tid, sagde han og påpegede, at problemet ikke kun er parkering men også spørgsmålet om arkitektur, sikker trafik og skoleveje, som man kan sikre gennem en lokalplan.

- Vi skal hæve os op over enkeltstående sager, understregede han.

relaterede artikler

Hvorfor kun enten eller? 08. februar 2017 kl. 14:14

Store byggeplaner for Strandvejsgrunde 04. februar 2017 kl. 04:46