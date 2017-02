Storstrøms Kammerensemble spiller i kirken

På lørdag den 4. februar kl. 16 kommer Storstrøms Kammerensemble til Tikøb kirke for at spille Wienerklassik med franske accenter

Storstrøms Kammerensemble, som har hjemme på Fuglsang Herregård på Lolland, har med stor succes gæstet Tikøb Kirke flere gange i løbet af de sidste år. Kammerensemblet, som hører til i den absolutte elite af dansk musikliv, er et af de efterhånden få regionale klassiske kammerensembler, men de tilbyder også koncerter uden for hjemegnen. Ensemblet består af otte fastansatte musikere, men for at kunne variere repertoiret opdeler man sig indimellem i mindre ensembler. Dette er tilfældet ved denne koncert, hvor publikum vil få lejlighed til at opleve den spændende intrumentsammensætning med harpe og de tre træblæsere fløjte, klarinet og fagot.