Ved hjælp af fototeknik er Michelangelos berømte freskoer blevet overført til store lærreder, som nu udstilles på Helsingborgs Stadsteater. Foto: Sarah Perfekt Foto: Sarah Perfekt

Storslået digital udstilling af Michelangelos værker

Helsingør - 22. maj 2017 kl. 20:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingborgs stadsteater lægger rum til den verdensberømte kunst, som via fototeknik er overført til store lærreder. Samlingsudstillingen med Michelangelos verdensberømte malerier i Det Sixtinske kapel får skandinavienspremiere i Helsingborg. I sommeren 2017 vises de storslåede reproduktioner på Helsingborgs stadsteater.

Malerierne i Det Sixtinske kapel af Dommedag på væggene og Skabelsen i loftet lokker millioner af besøgende til Vatikanet hvert år. Men afstanden på 22 meter til freskoerne i loftet begrænser oplevelsen af storheden i Michelangelos meget detaljerede udsmykning. I udstillingen Michelangelo - mästerverk från Sixtinska kapellet - kan gæsterne studere malerierne på nært hold i fred og ro. Ved hjælp af fototeknik er freskoerne blevet overført til store lærreder, som udstilles i Helsingborg stadsteaters store salon og foyer.

- Det glæder os, at vi og vores samarbejdspartnere kan tilbyde helsingborgerne og de besøgende denne unikke chance. Udstillingen resulterer også i et spændende møde mellem billed- og scenekunst på Helsingborgs stadsteater. Jeg er overbevist om, at gæsterne udover at nyde udstillingen, også vil værdsætte at opleve teaterrummet på en ny måde, siger Max Granström, adm. dir. for Helsingborg Arena & Scen, som Stadsteatern er en del af.

Udstillingens baggrund

Det Sixtinske Kapel i Vatikanstaten modtager dagligt tusindvis af besøgende, som vil se Michelangelos freskoer. Afstanden til værkerne og en forudbestilt tid i Det Sixtinske Kapel begrænser mulighederne for at studere malerierne mere indgående. Dette fødte idéen om at fremstille og tilgængeliggøre reproduktioner af freskoerne. Med moderne fototeknik skulle mesterværkerne overføres til store lærreder, og efter forhandlinger med Vatikanmuseerne og flere års forberedelser, kunne planen gennemføres. Resultatet er en smuk og stemningsfuldt belyst samlingsudstilling med lærreder, næsten i original størrelse.

Udstillingen vistes første gang i 2015 i Köln og kommer senest fra slottet Sankt Emmeram i Regensburg, hvor den blev vist fra november 2016. Formanden for den pavelige komité for historievidenskab Kardinal Walter Brandmüller har været udstillingens protektor.

Fire år på et stillads

Skulptøren og maleren Michelangelo Buonarotti (1475-1564) tilbragte fire år på et stillads i det Sixtinske Kapel for at skabe det, der senere blev verdens mest berømte freskoer. Med tolkningen af Skabelsen inspirerede han kommende kunstnergenerationer, og med tanke på den tid hans levede i, var hans udfordrende skildringer meget revolutionære.

Udstillingen Michelangelo - mästerverk från Sixtinska kapellet vises til og med den 6. august på Helsingborgs stadsteater.