Store underskud i '17: Byråd siger ja til lille redningspakke

Helsingør - 31. august 2017

Blandt andet skolernes store underskud var genstand for debat, da Helsingør Byråd mandag stemte ja til en række forslag, der skal nedbringe gælden for 2017. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. »Det batter som en skrædder et vist sted«. Det var den dom, som Lokaldemokraternes Jan Ryberg lod fælde over de hastebesparelser og budgetomlægninger, som politikerne i Helsingør Kommune mandag aften stemte igennem i forsøget på at rette en smule op på budgettet for det indeværende år. 32.711.000 lyder det forventede underskud samlet set på for 2017, og ser man blot på budgetterne for den daglige drift af skoler, teatre og plejehjem er underskuddet hele 95 millioner kroner. Et beløb, der dog takket være en 'redningspulje' på 28 millioner kommer ned på omkring 67 millioner. Til sammenligning var Helsingør Kommunes kassebeholdning i marts i år på 213 millioner kroner.

Politikerne blev på byrådsmødet fremlagt en række tiltag, blandt andet hastebesparelser og overførsel af midler fra mere sunde konti, der tilsammen skulle give 3.150.000 kroner. De otte forslag blev næsten enstemmigt stemt igennem. Kun Lokaldemokraterne og Enhedlisten var imod.

Læs dine mails

Mere end de konkrete spareforslag skulle debatten i byrådet komme til at handle om, hvem der stod med ansvaret for underskuddet, hvor især Lokaldemokraternes Jan Ryberg rettede skyts mod Børne- og Uddannelsesudvalgets formand Christian Holm Donatzky (R). Med et forventet underskud på i underkanten af 45 millioner kroner for året, er skoleområdet en af de store syndere i forhold til budgetoverskridelserne, og det fik før sommerferien Børne- og Uddannelsesudvalget til at bestille en Deloitte-undersøgelse af skolernes økonomistyring, hvis resultater nu skal bruges til at rette op på økonomien på de enkelte skoler.

Alligevel lød der dog en hård kritik mod udvalgsformand Christian Holm Donatzky (R) fra Jan Ryberg, der anklagede udvalgsformanden for hverken at have handlet på eller informeret om problemerne tilstrækkeligt. Christian Holm Donatzky afviste anklagerne og bad lokaldemokraten 'læse sine mails'.

Presset gik lidt af udvalgsformanden, da det stod klart, at offensiven ikke fandt opbakning i resten af Byrådet. De Konservative opfordrede til 'at kigge fremad', mens Dansk Folkepartis Ib Kirkegaard gik ind og tog ansvar for sit område Særlig Social Indsats, som barsler med et underskud på lidt over 24 millioner kroner. Socialdemokratiets Henrik Møller opfordrede til at holde igen med store visionære projekter som 'Boost - Innovativ Skole', før økonomien er i orden.

Ejendomsskatter på vej

Udover de 3.150.000 kroner kan Helsingør Kommune også se frem til at hente godt 5,3 millioner i ubetalte ejendomsskatter. Byrådet besluttede på mødet mandag at sætte en frist på seks måneder for boligejere til at betale gælden tilbage, vel at mærke for personer, som har fået lov at betale af på en afbetalingsordning. Et forslag fra Enhedslisten om at sætte fristen til ét år blev nedstemt.