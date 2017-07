To år blev det til for Fru Bergs Conditori i Bjergegade. Nu har ejeren måttet erklære butikken for konkurs. Foto: Victor Viemose

Store underskud: Kendt konditori er gået konkurs

Helsingør - 07. juli 2017 kl. 04:11 Af Victor Viemose

Efter flere år med voksende underskud og en egenkapital, der gik i minus sidste år, må Fru Bjergs Conditori nu dreje nøglen om. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. I en håndfuld dage har handlende med sult efter tebirkes eller kager måtte gå forgæves. I hvert fald hvis destinationen har været Fru Bjergs Conditori i Bjerggade, som har holdt lukket i den seneste tid. I dørvinduet har man kunne finde et skilt, der forklarede, at lukningen skyldes ombygning, men samtidig har der været larmende stille i bageriet. Den egentlige forklaring er da også, at bageriet er gået konkurs. Det fremgår af en meddelelse i Statstidende.

Fru Bjergs Conditori åbnede i Helsingør for to år siden, hvor indehaveren Tommy Stenbjerg postede et millionbeløb i foretagendet, men forretningen har aldrig rigtigt taget fart, hvilket har resulteret i en række underskud. Det seneste regnskab for 2015/16 viste et resultat på i underkanten af minus 1,7 millioner kroner efter skat, mens underskuddet året før lød på 817.000 kroner. De dårlige regnskaber har resulteret i en negativ egenkapital, hvilket nu har ført til en konkurs for virksomheden, der havde 5-6 faste medarbejdere.

Skal fortsætte som bageri

Kurator på konkursboet, Thomas Markert, oplyser, at konkursbegæringen er indgivet af Tommy Stenbjerg selv, og at man som udgangspunkt arbejder på at få bageriet til at genopstå i samme format.

- Vi arbejder på at finde en køber, som vil føre Fru Bjergs Conditori videre i det nuværende format, og vi er i øjeblikket i dialog med en håndfuld interesserede, siger Thomas Markert fra advokatfirmaet Dahl.

Af ledelsesberetningen for det seneste regnskabsår nævnes for høje lønninger og det faktum, at bageriet har holdt lukket om søndagen som nogle af årsagerne til underskuddet.