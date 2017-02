Se billedserie Kommunen har i forvejen store planer for dette område ved Espergærde Havn, og der er afsat penge i det seneste budgetforlig til anlæg af et såkaldt havnetorv. De nye byggerier passer ind i planerne, mener forvaltningen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Store byggeplaner for Strandvejsgrunde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store byggeplaner for Strandvejsgrunde

Helsingør - 04. februar 2017 kl. 04:46 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre nye bolig- og butiksprojekter er på vej omkring det kommende havnetorv ved Espergærde Havn, skriver Frederiksborg Amts Avis. På næste møde i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget skal medlemmerne tage stilling til tre projekter om kombineret bolig- og erhverv på adresserne Strandvejen 340B, Strandvejen 344 og Mørdrupvej 5, som alle ligger meget tæt på det gamle Espergærdes centrum omkring Espergærde Havn. På grundene ligger i dag ældre beboelsesejendomme. Byggerierne er af et så forholdsvist beskedent omfang, at forvaltningen i Center for By, Land og Vand ikke vurderer, at det er nødvendigt med en lokalplan for de enkelte projekter.

Ligeledes mener forvaltningen, at projekterne alle passer godt ind i kommunens vision for udviklingen af området og områdets nuværende karakter, der er præget af en blanding af boliger og butikker. Ligeledes bliver det bemærket i sagsfremstillingen, at det rent juridisk sandsynligvis ikke er muligt at standse projekterne på anden måde end med en ny lokalplan.

Ejendoms-mægler og tagterrasse

Projektet på Mørdrupvej 5, hvor der i dag ligger et enfamilieshus og en betonfacade ud mod Mørdrupvej, skal efter en ansøgning fra den lokale arkitekt Otto Krarup Hansen på vegne af køberen Danbolig Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch bestå af en bygning, som skal have facade og butik på 170 kvadratmeter direkte ud til Mørdrupvej. På toppen af butikken skal derefter placeres beboelse i form af to lejligheder på hver 110 kvadratmeter med altaner.

Det fremgår af dagsordenen til mødet, at en række naboer er blevet hørt i sagen, og der er blevet klaget over blandt andet indbliksgener og for høj bebyggelsesprocent.

Brugskunst og møbler

På adressen Strandvejen har 344 har ejeren af ejendommen søgt om tilladelse til at indrette en butik med salg af brugskunst og små møbler i et eksisterende udhus på 16 kvadratmeter. På grund af kort afstand til skellet skal der dog foretages en nabohøring i dette tilfælde, fremgår det af dagsordenen til mødet. Butikkens eneste ansatte vil være ejendoms ejer.

Galleri og juicebar

Karin og Svend Klint-Larsen, som i dag driver et galleri på Mørdrupvej 7, har søgt om tilladelse til at opføre en ejendom på adressen Strandvejen 340B, som ligger på hjørnet lige før kirkegården. Her vil de opføre et projekt bestående af to butikslokaler med en juicebar i det ene lokale og et galleri i det andet, fremgår det af dagsordenen.

På 1. sal er det planen at opføre to til tre seniorvenlige lejligheder på 90 kvadratmeter, som skal bindes sammen af en tagterrasse.