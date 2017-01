Stor tagbrand på højskole

Nordsjællands Politi havde sent torsdag aften endnu ikke et overblik over, hvor meget af skolen er brændt, andet end at brandens flammer havde fået fat i et nærliggende andet tag. Det viste sig dog senere, at branden var isoleret til en gruppe boliger på skolens grund, som ligger et godt stykke fra skolens hovedbygning. Branden nåede kun at ødelægge én af beboelsesejendommene. Husene ligger tæt på Kongevejen, hvilket betød, at de mange forbipasserende bilister kunne se den kraftige røg.