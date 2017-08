Stor rabat på historisk restaurant-bygning

Ejendomsselskab har sat prisen på Julebækhus ned med 750.000 kroner, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Siden udgangen af 2013 har det smukt beliggende Julebækhus på Nordre Strandvej stået tomt, og været i begyndende forfald.

Næsten lige så længe har grund og bygninger været til salg hos det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme - uden den store interesse hos køberne.

Prisen var oprindeligt på 5,5 millioner kroner, men nu har Freja Ejendomme sat prisen ned til 4,75 millioner kroner i håbet om at finde en køber til stedet, som har fungeret som traktørsted og restaurant siden 1852.

Indtil 2013 fungerede stedet da også som restaurant, hvor en forpagter lejede bygningerne af Naturstyrelsen. Imidlertid valgte den statslige styrelse at opsige udlejningskontrakten med restauratøren, da man ikke fandt, at styrelsens skulle beskæftige sig med udlejning af lokaler til restauranter. Salget af bygningen var en del af en større plan for salg af overflødige ejendomme, som var ejet af Naturstyrelsen.

Ifølge Freja Ejendommes salgsopstilling består ejendommen af en beboelsesbygning fra 1852 på 139 kvadratmetr og den store stråtækte restaurantionsbygning fra 1963 på 400 kvadratmeter. Det fremgår af salgsopstillingen, at bygningerne trænger til en kærlig hånd.

Boliger?

Naturstyrelsen har tidligere oplyst til Frederiksborg Amts Avis, at den ikke har særlige ønsker til den fremtidige brug af bygninger eller grund, og at køberen må bruge bygninger til alt, hvad kommuneplaner og klausaler tillader. Den fremtidige anvendelse kunne eksempelvis derfor være til boligformål.