Stor interesse: Espergærde-debatmøde flyttes

Derfor har Espergærde Byforening sat planlægning i Espergærde på dagsordenen til et åbent debatmøde, som holdes på tirsdag klokken 19 forud for foreningens ordinære generalforsamling.

Flytter til gymnasiet Og der ventes stort fremmøde. Så stort, at arrangørerne har valgt at flytte mødet fra det annoncerede Espergærde Bibliotek til aulaen på Espergærde Gymnasium, hvor der er bedre plads.

På mødet vil Espergærde Byforenings formand, Kjeld Damgaard, indlede med at redegøre for de synspunkter foreningen har på fremtiden for Teknisk Forvaltnings grund i særdeleshed og på planlægningen i den gamle del af Espergærde i almindelighed.

Folkelig interesse

- Planerne om nedrivning og nybyggeri på Teknisk Forvaltnings grund har afstedkommet en stor folkelig interesse for planens sammenhæng med andre ønsker for det oprindelige fiskerleje Espergærde. Ikke mindst den store mangel på parkeringspladser i området har der været meget bred enighed om. Men nu står det også klart, at derf er planer om opførelse af mindst to nye forretninger i området samt at Havnetorvet bliver moderniseret. Desuden er der planer om en strandlegeplads, og så er derf jo også trafikspørgsmålene, påpeger formanden for byforeningen, Kjeld Damgaard.