Stjal 1.500 i femkroner

Søndag eftermiddag opdagede ejerne af et sommerhus på Gl. Hørhavevej i Hornbæk, at der havde været indbrud. Køkkendøren var ødelagt, og der var stjålet et glas med femkroner.

Vurderingen er, at der lå 1500 kroner i glasset. Indbruddet kan være sket så tidligt som den 26. december, oplyser Nordsjællands Politi.

Også på Teglhøjvej i Hornbæk har der været indbrud. En rude i et fritidshus blev knust i løbet af weekenden. Ejerne havde søndag aften ikke overblik over, om der var stjålet noget.