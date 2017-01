Stiv svensker havde glemt passet

Nordsjællands Politi fik klokken 23.20 anmeldelse om, at en fuld svensker var blevet afvist, da han forsøgte at komme med færgen hjem til Sverige. Han havde nemlig ikke nogen identifikations-papirer på sig. Det lykkedes dog ID-kontrollanterne at træffe en aftale med det svenske politi om, at manden alligevel kunne komme hjem. Ellers skulle han alternativt have overnattet i detentionen på politigården.