Sting-ballade: Teater får kun halv erstatning

Kultur- og Turismeudvalget vil kun give HamletScenen halv dispensation for aflyst forestilling på grund af Sting-koncert. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et enigt Kultur- og Turismeudvalg stemte på sidste møde for en indstilling til Økonomiudvalget, der anbefaler, at egnsteatret HamletScenen bliver kompenseret med 185.000 kroner for en aflyst forestilling i Kronborgs slotsgård under den store Shakespeare Festival, som skyldtes, at Kulturværftet med fuld støtte fra Helsingør Kommune bookede verdensstjernen Sting til en koncert på havnefronten selv om HamletScenen allerede havde booket et internationalt teaterkompagni til samme aften. Støjen fra Stings koncert gjorde det umuligt at spille forestillingen i slotsgården, hvilket var baggrunden for såvel direktør Marianne Hoff Andersen som Kultur- og Turismeudvalgets formand Henrik Møller lovede en kompensation til egnsteatret.