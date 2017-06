Antallet af siddeplader skal blandt andet være betydeligt højere, hvis man skal leve op til kravene til et superliga-stadion.Men i første omgang er der lagt op til at gå i gang med byggeriet af et stadion godkendt til 1. division. Illustration: NOVA 5 | ELKIÆR + EBBESKOV ARKITEKTER

Stadion-lokalplan fik stor opbakning i udvalg

Få døgn efter FC Helsingørs oprykning til Superligaen sagde Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i aftes ja til lokalplan for et nyt stadion på Gl. Hellebækvej, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et flertal i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget bestående af alle medlemmer på nær Enhedslistens Haldis Glerfoss godkendte tirsdag aften på udvalgsmødet lokalplanen og kommuneplantillægget for et nyt stadion på Gl. Hellebækvej ved Helsingør Hallen. Stadionprojektet lever op til alle krav til et 1. divisionsstadion og lidt til, men skal udbygges markant før det lever op til kravene til Superligaen. Arkitekterne bag stadionprojektet til lidt over 57,6 millioner kroner har dog også i projektet givet bud på, hvordan stadionet kan udvides til superliga-standard.