Stadion-klage: Er der tale om ulovlig støtte?

»I dens Folder er Fremtiden gemt«. Sidste linje i »Naar jeg ser et rødt Flag smælde« bølger mellem væggene i 3F's lokaler i Frederiksværk søndag eftermiddag. Socialdemokratiet i Halsnæs fylder 120 år, og mens medlemmer synger partiideologisk fødselsdagssang, hænger fem røde faner - alle over 100 år gamle - og giver Oskar Hansens sang mening. De har været med fra en tid, hvor arbejderne kæmpede med lange arbejdsdage, dårligere løn og svære vilkår. En tid, hvor løsningen for mange blev Socialdemokratiet stiftelse i 1871 - en politisk bevægelse, som 25 år senere nåede Halsnæs.

Den socialdemokratiske forening for Frederiksværk og Omegn bliv stiftet den 22. januar 1897 under parolen frihed, lighed og broderskab.

Fanerne - og deres folder - har næsten været med lige siden.

Af partiets historiebøger fremgår det, at Møller Svend Petersen var den lokale partiforenings første formand og arrangerede partiets første udflugt - en sejltur til Lynæs, som nær var gået galt.

- De er jo alle købmænd i Lynæs på nær få, så vi var ikke velkomne, citerer Lonni Lorentzen fra protokollerne.

Hun er nutidens Svend Petersen - nutidens formand for partiforeningen.

- På den måde deler jeg lidt skæbne med Svend Pedersen, men heldigvis er der også socialdemokrater i Lynæs i dag, siger hun.

Den 120 års fødselsdag rummer både historie og fremtidshåb.

Tilbageblikket fortæller om en tid, hvor Frederiksværk var et lille samfund med godt 1800 indbyggere. Jernbaneforbindelsen fra Hillerød nåede sit mål i Hundested, hvor havnen også blev etableret.

Historien viser også, at det tog 32 år for partiet at vokse sig ud af de politiske skygger. I 1929 vandt Socialdemokratiet for første gang flertallet i byrådet, og Lave Bram blev den første borgmester

- I de gamle protokoller står der, at man vedtog at afholde en festlig sammenkomst med kagebord, kaffe og dans. Ligesom i dag.

- Det blev også foreslået at rette henvendelse til Stauning. Om han kom ved jeg ikke, men måske han kigger med i dag, siger Helle Lunderød fra talerstolen.

Fra den historiske første borgmester til den nutidige borgmesterkandidat, passerer man fem socialdemokratiske borgmestre i Frederiksværk og tre ditto i Hundested.

- Vi har næsten holdt borgmesterposten, siden vi første gang fik den. Det har kun været afbrudt af korte perioder med vikarer. Og jeg er sikker på, at Steffen Jensen bliver den næste borgmester, siger Lonni Lorentzen - en bemærkning.

Fremtidshåbet, manden med guitaren og ham, der både synger for og går forrest for Socialdemokraterne får herefter ordet.

Det bruger han til at ridse forskellen op på at ville velfærd og lighed for alle og på at ville give de velstillede mere. Og så kalder han til kamp, som arbejderne for 120 år siden.

- Så tag min hånd og gå med til det kommende valg og en lysere tid, siger Steffen Jensen.

Mellem fanernes historiske folder gennem sig også flere anekdoter om Anker Jørgensen.

Mens han var statsminister rundede partiforeningen også et skarpt hjørne, og selvom det var midt i travle valgtider, tog Anker Jørgensen sig tid til at kigge forbi og holde en brandtale om tryghed, lighed for alle og beskæftigelse, hvis man skal tro Helle Lunderød. Siden blev han æresmedlem i partiforeningen ved 100 års jubilæet og overraskede alt og alle, da han kom tøffende ind med toget og deltog i 110-års jubilæet.

Ved dagens fejring er der intet islæt fra Folktetinget. Det tætteste man kommer er en mand, som meget gerne vil derind, folketingskandidat Rasmus Stoklund.

- Socialdemokratiet spiller en central rolle i Halsnæs i udviklingen af kommunen, de lokale foreninger og de initiativer, som sikrer fællesskabet. Næste store mål er at sikre borgmesterkontoret tilbage ved at vise, at vi står for tryghed og velfærd - ikke bevidstløse privatiseringer, siger Rasmus Stoklund og drysser en omgang valgkamp udover fødselsdagskagen.

Betjent, der ledsagede ambulance med hårdt såret kvinde, kørte galt. Betjenten og søstre er uden for livsfare.

Da en motorcykelbetjent mandag morgen skulle eskortere en ambulance med en hårdt såret kvinde til Rigshospitalet, kom han selv til skade i en trafikulykke.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Ulykken fandt sted klokken 07.47 på den tæt trafikerede motorvej i retning mod København, fortæller pressekonsulent ved Nordsjællands Politi Henriette Døssing.

- Han kører udrykning i den meget tætte trafik og kører op i en bil bagfra. Herefter bliver han bragt til Rigshospitalet, fortæller hun.

Betjenten er uden for livsfare.

I den ambulance, som motorcykelbetjenten skulle eskortere, befandt sig en kvinde, som var blevet stukket med kniv tidligt mandag morgen.

Ifølge Nordsjællands Politi kom der klokken 6.54 en anmeldelse om knivstikkeri i en lejlighed i boligområdet Vapnagård i Helsingør.

To søstre var blevet overfaldet med kniv, og politiet har en mistænkt gerningsmand i søgelyset. Han nåede at flygte fra stedet, inden politiet nåede frem til adressen.

Den ene kvinde blev bragt til Nordsjællands Hospital i Hillerød, mens den anden, som var værst tilredt, blev kørt til Rigshospitalet.

Begge kvinder er ifølge politiet udenfor livsfare.

51-årige Annemette Wolff fra Frederikssund har en helt særlig passion. Hun er helt vild med brætspil. Faktisk har hun i omegnen af 2000. Derhjemme har hun cirka 700, mens de øvrige godt 1300 er opmagasineret hos hendes forældre på Lynæs Kro, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Annemette Wolff begyndte som seksårig at spille brætspil, og da hun flyttede på kollegie i Sønderjylland, begyndte passionen for brætspil for alvor, og det var også her hendes samlergen blev vakt til live. Det er dog ikke alle spillene, hun faktisk har prøvet. Men langt de fleste. Og så kan hun i øvrigt huske reglerne til mellem 300 og 400 brætspil i hovedet.

Selvom hun har favorittyper af brætspil- det skal gerne være de lidt »tungere« af slagsen- så synes hun, det er sjovere at spille så mange spil som muligt.

- Jeg synes, det sjoveste er sætte sig ind i et spil, prøve det en eller to gange, og så er det videre til næste spil. Jeg elsker at prøve nyt, fortæller Annemette Wolff, der især har en forkærlighed for spil, hvor omdrejningspunktet er økonomi.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag den 23. januar.

Forvaltningen anbefaler, at der bliver lavet en ny selvstændig lokalplan for ejendommen Petersborg i Helsingør, så den kan sælges allerede i år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hvis alt går efter planen så flytter de sidste beboere med forskellige psykiske sygdomme i den nedslidte ejendom Petersborg ved udgangen af i år ud til den nybyggede psykiatriske bofællesskab Teglhuset i Ålsgårde, hvor byggeriet dog er blevet midlertidigt forsinket af en budgetoverskridelse.

Udflytningen af beboerne får nu forvaltningen i Center for Økonomi og Ejendomme til at foreslå, at ejendommen sættes til salg hurtigst muligt i et offentligt udbud. Imidlertid vil et salg kræve en ny lokalplan, da området i den nuværende lokalplan kun er udlagt til såkaldte offentlige forhold, fremgår det af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde mandag.

Skulle være del af Sommariva-plan?

Det var egentlig ikke planen, at der skulle udarbejdes en selvstændig plan for Petersborg, da Petersborg skulle have indgået i den lokalplan, der skal omfatte hele Sommariva-området, og muliggøre et salg af badmintonbaner og fodboldstadion på Nordre Strandvej til boligformål. Men denne lokalplan bliver tidligst færdig i udgangen af 2018, og salget af stadionarealerne er planlagt til at blive sat i gang i starten af 2019. Og her er vel at mærke tale om en meget stram tidsplan.

Samtidig argumenterer forvaltningen for, at der er fare for hærværk og forfald - og derved en dårligere salgspris. hvis huset står tomt i omkring to år.

Forvaltningen har indhentet en vurdering af ejendommen fra ehvervsejendomsmægleren Home Erhverv, der vurderer, at stedet ville kunne sælges for cirka 10 millioner kroner.

Udflytningen af de cirka 14 beboere er dog afhængig af, at byggeriet af Teglhuset på Erik Gudmands Vej i Ålsgårde går efter planen. Licitationen gav nemlig et resultat, som var betydeligt højere end forventet. Socialudvalget indstillede imidlertid i enighed på dets sidste møde, at der skulle gives en tillægsbevilling på 1,8 millioner kroner. Bevillingen skal også godkendes af Økonomiudvalget mandag aften, fremgår det af dagsordenen til udvalgsmødet.

I øvrigt fremgår det af dagsordenen, at der er budgetteret med, at der skal sælges kommunale grunde og ejendomme for 25 millioner kroner i 2017. Salgsindtægterne skal blandt andet gå til at finansiere store kommende anlægsprojekter som sundhedshuset ved Prøvestenscentret og stadionprojektet på Gl. Hellebækvej.