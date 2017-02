Denne visualisering af størrelsesforholdene, der dog ikke er identisk med den endelige bygning, har skabt offentlig debat om projektet på Svingelport. Illustration: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Stadig flertal bag VUC-plan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadig flertal bag VUC-plan

Helsingør - 24. februar 2017 kl. 04:30 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Økonomiudvalget har sagt ja til lokalplan for Svingelport. Men intet er sikkert før byrådsmødet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Den meget omtalte lokal- og kommuneplan for Svingelport-området, der muliggør byggeriet af et nyt city-campus for HF & VUC Nordsjælland på den gamle brandstation fik grønt lys på det seneste møde i Økonomiudvalget af et flertal udenom Konservative og borgmester Benedikte Kiær. Derved fulgte udvalget også flertalsindstillingen fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Læs også: Campus i city kom et stort skridt tættere på

Borgmester Benedikte Kiær og den konservative byrådsgruppe på nær eksborgmester Per Tærsbøl har hele tiden advaret mod et salg af den gamle brandstation til uddannelsesformål, da det kan besværliggøre en plan om at flytte Teknisk Museum til det delvist forladte baneareal og parkeringspladserne mellem jernbanen og Søndre Strandvej. Derudover ser partiet gerne en stor samlet campus med flere uddannelsesinstitutioner på en anden placering.

Peter Poulsen (S) vil bremse godkendelse

Mens Socialdemokraternes politiske leder Henrik Møller i Økonomiudvalget støttede fuldt ud op om campusplanerne, så er enigheden heller ikke total her. Således gik Socialdemokraternes byrådsmedlem Peter Poulsen ud på Facebook i går og undsagde partilinjen, og fortalte, at på han mandag på byrådsmødet på vil stille forslag om at »Sagen vedr. lokalplanen for Svingelportområdet stilles på pause/bero indtil der er fundet både gode og varige løsninger for både VUC og Teknisk Museum«

Han er særligt bange for, at et ja til campus-projektet vil betyde, at Helsingør Kommune kan miste Teknisk Museum til en anden by, da museets ledelse ønsker en bynær placering i Helsingør og ikke finder, at adressen på Fabriksvej i erhvervsområdet er en del fremtidsplanerne.

Klar til at bruge 78 mio.

På trods af balladen og modstanden fra borgmester Benedikte Kiær er HF & VUC Nordsjælland ikke i tvivl om, at en campusbygning på Svingelport vil styrke uddannelsen markant og sikre et højt eller højere elevtal på grund af den lette adgang til kollektiv trafik og placeringen lige ud til Helsingørs indre by.

På uddannelsesinstitutionens seneste bestyrelsesmøde blev der nemlig givet grønt lys til, at der kan investeres op til 78,6 millioner kroner til projektet, som man allerede på få år regner med bliver billigere i drift end det nuværende uddannelsessted i lejede lokaler på Montebello på Gurrevej.

relaterede artikler

Lokalplanforslag klar for omstridt city-campus 06. februar 2017 kl. 13:37