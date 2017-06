Christina Levring Jakobsen, Karen-Margrethe Kundal og Gitte Bagger, alle medlemmer af Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd, gjorde opmærksom på kampagnen ? Klar til et pust .

Spritkampagne startede sanktansaften på Marienlyst

Helsingør - 26. juni 2017 kl. 16:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt for mange tager bilen hjem efter et hyggeligt sommerarrangement, hvor der har været alkohol på bordet. Sankthans aften gik Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd ud og opfordrede folk til at lade bilen stå, hvis de havde indtaget alkohol. Det skete ved sankthans-bålet foran Strand- og Badehotel Marienlyst. Her gjorde de opmærksom på kampagnen »Klar til et pust« og dens budskab og uddelte små smagsprøver på spændende alkoholfrie drinks, for at fortælle, at man godt kan servere lækre drinks uden alkohol til dem, der skal køre hjem fra festen.

- Problemet opstår, når man skal hjem. Så frister det mange til at tage bilen, selv om de måske er i tvivl om deres promille. Man bør kun sætte sig bag rattet, hvis man er helt sikker på, at man ikke har fået for meget alkohol. Det er budskabet med den kampagne, som afvikles henover sommeren, siger Johannes Hecht-Nielsen, formand for Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd.

Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd opfordrer flere til at hjælpe hinanden sikkert hjem. Start med at spørge, hvem der skal køre hjem, før den første øl eller vinflaske åbnes. Det kan være med til at sikre, at flere tænker sig om en ekstra gang og vælger at drikke noget uden alkohol. Er man i tvivl om en person kan køre sikkert hjem, så bør man også blande sig.