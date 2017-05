Spritbilist anholdt ved tank

En 52-årig mand fra Kvistgård blev lørdag formiddag sigtet for spritkørsel. Det skete klokken 11.22, hvor politiet havde stoppet ham ved Circle K-tanken på Espergærde Hovedvej. Han slingrede og blæste efterfølgende også alkometret op over det tilladte. Det viste sig samtidig, at han ikke havde noget kørekort på grund af netop spritkørsel. Han blev taget med til stationen for at få taget en blodprøve, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.