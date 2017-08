Spisehuset er blevet en god forretning i takt med Kulturværftets stigende besøgstal. Så god, at byrådet nu skal tage stilling, om den og Toldkammercaféen skal i udbud for ikke at komme på kant med kommunalfuldmagten. Foto: Victor Viemose

Spisehuset og Toldkammercaféen rykker tættere på en udlicitering

Et spinkelt flertal i Kultur- og Turismeudvalget stemte mandag eftermiddag for at sende Spisehuset i Kulturværftet og Toldkammercaféen i udbud. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

To konservative stemmer, én Dansk Folkeparti og én Venstre mod tre socialdemokratiske. Det var mandag eftermiddag udfaldet, da Kultur- og Turismeudvalget skulle beslutte, hvorvidt Spisehuset i Kulturværftet og Toldkammercaféen skal på private hænder, efter de seneste fem år at have været kommunalt drevet. Som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis var det De Konservative, der stillede forslaget med den begrundelse, at caféerne står for så stor en del af indtjeningen på Kulturværftet og Toldkammeret, at det er i strid med kommunalfuldmagten. Ifølge den skal en café være en 'underordnet virksomhed' til en kommunal kulturinstitution, for at caféen må være kommunalt drevet og ikke skal i udbud.