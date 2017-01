Spiseaften i Vestervang kirke

På onsdag den 18. januar holder Helsingør Familietjeneste den første spiseaften i 2017 i Vestervang Kirke. Som sædvane åbnes dørene kl. 16 til kreativ hygge og samvær over en kop kaffe. Kl. 17.30 er der familiegudstjeneste, og derefter fællesspisning til 15 kr. for voksne og 5 kr. for børn.

- Vi er ikke helt færdige med julen, vi er i Hellig Tre konger Tiden, og vi forundres stadig over, at Gud valgte at komme fra en anden verden og besøge vores i skikkelse af et lille barn, et sårbart menneske. Temaet for familiegudstjenesten er derfor "Den Anden Verden", også stærkt inspireret af den spændende men også uhyggelige julekalender, der blev vist på DR. Vi lover det ikke bliver uhyggeligt under gudstjenesten, lyder det fra sognepræst Mette Dansøn.