Spareforslag: Udviklingshæmmede kan miste jule-og nytårsaften

27.590.000 kroner. Det er størrelsen af den besparelse, der skal findes på socialområdet, når budgettet for 2018-2021 skal vedtages i Byrådet. Heraf skal størstedelen findes i form af nedskæringer, mens den sidste del skal findes i effektiviseringer. I denne uge bliver Socialudvalget forelagt en række potentielle besparelser, som der til budgetforhandlingerne skal vælges imellem, når de pågældende penge skal findes. Her risikerer blandt andet SPUC, der er et værested og botilbud for udviklingshæmmede at stå for skud. I et oplæg fra Center for Særlig Social Indsats lægges der op til at, man blandt andet kan spare juleaften og nytårsaften væk sammen med ældreklubben og bostedets årlige musikfestival. I alt foreslås der besparelser på SPUC på op til 563.500 kroner. I spareoplægget nævnes dog også risikoen for, at afskaffelsen af højtider kan gøre de udviklingshæmmede mere ensomme og at eventuelle arrangementer uden opsyn af personale kan ende galt.