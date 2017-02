Sov rusen i detentionen - mor konfiskerede pas

En 16-årig svensk dreng blev under en bytur så beruset, at han torsdag klokken 00.24 blev afhentet af politiet.

Drengen var taget til Helsingør for at feste på natklubben Club Retro, der onsdag aften afholdt en såkaldt 'Svenskerfest'. Aftenen endte dog brat for den festglade teenager, da han på grund af for høj alkoholindtagelse ikke længere var i stand til at tage vare på sig selv. Politiet blev derfor tilkaldt, og han måtte sove rusen ud på Politigården på Prøvestensvej, hvor han også blev tilset af en læge.