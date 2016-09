Der er mange frivillige i Frivillignet for flygtninge, men der kommer også flere flygtninge, og derfor er der altid brug for ildsjæle, der har tid og overskud til at hjælpe mennesker på flugt.

Sommerfest for flygtninge og frivillige

Helsingør - 02. september 2016 kl. 13:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kom til sommerfest med Frivillignet for flygtninge på søndag den 4. september. Festen begynder klokken 13 ved Villa Fem, hvor grillen vil blive tændt op, og der vil være burgere. Senere vil der blive serveret kaffe og kage, og undervejs vil der være spil, sang og meget mere.

Der plejer at være en hyggelig stemning og mange både flygtninge og frivillige, der dukker op til festen. Alle med interesse i netværkets arbejde er velkomne, og der er gratis adgang.

Frivillignet for flygtninge blev dannet i Helsingør Kommune i 2010, da en gruppe frivillige sammen med Integrationsrådet og Dansk Flygtningehjælp startede et netværk for flygtninge. I starten var netværket primært målrettet en gruppe unge drenge, der var flygtet alene fra Afghanistan, og som gerne ville have lontakt med en dansk familie, der kunne hjælpe dem med at falde til og trives i byen.

I dag består netværket også af enlige voksne og familier med børn. Der kommer fortsat flygtninge til Helsingør, der har behov for og lyst til at have en dansk kontaktperson eller -familie.

Derfor er der fortsat brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for mennesker, der er flygtet fra krig og forfølgelse, og som har brug for hjælp til at bygge et nyt liv op og lære om dansk kultur, sprog og traditioner.

I januar 2013 startede Frivillignet for flygtninge en torsdagscafé, hvor flygtninge og frivillige mødes til spil, leg, hygge og te/kaffe. Caféen holder til i Frivilligcentret på Kronborgvej 1C, 2. sal og er åben fra klokken 16.30- 18.30 hver torsdag i ulige uger.