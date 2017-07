Bliv del af unik danseforestilling for unge. Under PASSAGE festivalen den 5. august spilles forestillingen Power of Diversity ? The Crossing Lines Project. Foto: Jennifer Rohrbacher

Søger frivillige til danseforestilling

Helsingør - 05. juli 2017 kl. 21:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du mellem 15 og 25 år? Kan du lide at danse? Så er der nu en muliughed, når en international forestilling søger 20 unge frivillige, som skal være en del af et stort show i Kulturhavnen i Helsingør under PASSAGE festivalen. De unge har prøver med de internationale kunstnere i tre dage inden forestillingen spiller den 5. august.

Det internationale teater PAN.OPTIKUM kommer til Helsingør i august med et stort show spillet af europæiske unge talenter, og du kan blive en del af denne vilde og unikke forestilling, som hedder Power of Diversity - The Crossing Lines Project.

Power of Diversity - The Crossing Lines Project blander urban dans og drama i en udfordrende scenografi og et fantastisk lysshow, når unge fra hele Europa danser sammen.

- Det er en helt unik mulighed, som danseglade unge i Helsingør-området får. Det er en stort international forestilling, hvor unge fra hele Europa danser sammen. I 3 dage øver de koreografi, hygger sig og oplever at stå på en scene. Jeg håber, at der er mange, som vil udnytte denne fantastiske chance, siger producent Emil Børninck.

Man kan høre mere om forestillingen og tilmelde sig hos Emil: ebo@helsingor-teater.dk

Vigtige datoer er 2. august til 4. august, hvor der er prøver op til forestillingen.

Den 5. august forestillingen spiller på Kulturhavnen i Helsingør under PASSAGE festivalen.

Man kan læse mere om showet og turnéen på www.power-of-diversity.eu

