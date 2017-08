Den internationalt anerkendte fotograf Ken Herman skal føre kunstprojektet ud i livet. Foto: Mikkel Frank

Søger flere deltagere fra Vapnagård til fotoprojekt

Helsingør - 18. august 2017 kl. 08:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunst & Byrum vil afspejle alle beboere i det store boligområde i nyt fotoprojekt. Der bor næsten 4.000 beboere i Vapnagård. Det er mennesker, der kan lide at leve der, at drømme der og gøre alle de ting, som de holder af. "Drømme fra Vapnagård" er serie af fotografier, som den danske men internationalt anerkendte fotograf Ken Hermann vil tage. Billederne skal vise skønheden ved Vapnagårds mangfoldighed. Nu er der sat en ny deadline for at tilmelde sig projektet nemlig den 28. august.

Fotografen Ken Hermann er inviteret af Kunst og byrum Helsingør.

- Vi vil have, at projektet bliver vidunderligt og bidrage til at folk bliver stolte af det sted, de bor. Det smukke Vapnagård er for mig områdets kulturelle diversitet. Hver lejlighed er et sted, hvor mennesker bor og indretter sig. Her er dine yndlingsting, dine familiefotografier hænger på væggen, din guitar står i hjørnet - alt det, der afspejler det, du står for; dine drømme, din baggrund og dit syn på livet. Det er også af denne grund, at vi udskyder datoen for at tilmelde sig projektet. Vi har brug for mere tid til at finde deltagere, der afspejler alle beboere i Vapnagård, fortæller Elisabetta Saui, kunstnerisk konsulent i Kunst og byrum.

Ønsker du at melde dig til projektet eller vil du høre mere, kan du kontakte Elisabetta på kunstogbyrum@gmail.com. Tilmelder du dig, kommer vi forbi, sådan at vi sammen kan finde ud af hvilke af husets smukke ting, der kan skal med på fotografierne. Billederne, som Ken Hermann skal tage, bliver således både portrætter af dig og/eller din familie og dit hjem, lyder det fra arrangørerne.

Bliv en bedre fotograf

Ken Hermann afholder også en workshop i fotografi. Her er deadline også rykket, så flere helsingoranere får chancen for at tilmelde sig. Hvis du har erfaring med fotografi og du gerne vil blive inspireret af Ken Hermanns måder at arbejde på, kan du tilmelde dig på kunstogbyrum@gmail.com inden den 28/8. Workshoppen består af en teoretisk og en praktisk del, hvor du skal arbejde i marken med Ken Hermann.

Fotografierne skal udstilles og være med til at vise, at Vapnagård er et smukt sted beboet af mennesker med drømme om et godt liv. Alle deltagere er med til at planlægge, hvor fotografierne skal hænge.

Helsingør Kommune står bag Kunst og byrums projekter, som blandt andet har resulteret i gavlmalerier i centrum, udsmykningen af tunneler i Vapnagård og Trykkefest på Danmarks Tekniske Museum.

"Drømme fra Vapnagård" er et samarbejder med Helsingør Kommune, Danmarks Tekniske Museum, Vapnagaard Boligaarden, Guttenberg Arts, Toldkammeret og Passage festival 2017.

