Thomas Barslund modtager årets Sociale Beskæftigelsespris af formanden for Beskæftigelsesudvalget, Allan Berg Mortensen, EL. Foto: Allan Nørregaard

Social pris: Barslund tager socialt ansvar

Barslund A/S udviser et særligt socialt ansvar og bidrager til, at ledige kommer i job igen, lød det i begrundelsen,

Samarbejdsvillig og løsningsorienteret i alle situationer i forbindelse med ansættelse og praktikforløb. En behagelig virksomhed at arbejde sammen med. Konstruktiv, ærlig og direkte. Tager et socialt ansvar som gælder bredt for eksempel i forhold til lærlinge, voksenelever, løntilskud, virksomhedspraktik og specifikt i forhold til flygtningen.