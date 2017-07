Snorkelstier i smuk havnatur

Nemmere og mere trygt

- Formålet med stierne er at gøre det nemmere og mere trygt for uerfarne snorklere, at tage ud og opleve naturen under vand. For med lidt guidning finder de oftest derhen hvor der er noget spændende at se, samtidig med at der er sikkert at snorkle, siger Jens Peder Jeppesen.

Skulle ud selv have fået lyst til at prøve snorkelstierne på de ovennævnte steder kan du starte med at studere Øresundsakvariets hjemmeside, hvor der er en fortegnelse og link til stiernes placering ”Snorkelstier i Nordsjælland”. Her kan du se hvor stierne starter samt hvor infoskiltet er opsat på landjorden.