Snød dommer med forfalskede papirer

Sagen handler om, at den i dag 33-årige mand ved en tidligere beslaglæggelsessag anlagt af SKAT havde fremviste dommer Niels Østergaard forfalskede kontoudtog fra Handelsbanken og ligeledes forfalskede pendlerkort fra Scandlines Helsingør-Helsingborg for at undgå at betale en bøde på 473.000 kroner for manglende dansk registreringsafgift for en personbil. De forfalskede papirer skulle alle »dokumentere«, at den 33-årige boede så meget i Sverige, at han ikke skulle betale registreringsafgift.