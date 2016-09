Det nye vartegn for Snekkersten Badelaug med en nyfortolkning af P.V Jensen-Klints originale vikingeskib.

Send til din ven. X Artiklen: Snekkersten Badelaug fik vartegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snekkersten Badelaug fik vartegn

Helsingør - 20. september 2016 kl. 15:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af de ældre læsere vil kunne huske det gamle badehus, der lå i vandet ud for Snekkersten Stationsvej. Badehuset blev opført af Antonie og Karl A. Hasselbach, der fik bygget det i 1917 til deres leukæmiramte søn. Huset var tegnet af P.V. Jensen-Klint og han havde for at muntre det syge barn op, udsmykket taget med et fint vikingeskib. Nu har historien fået nyt liv, da en nyfortolkning af det gamle vikingeskib er blevet nyt vartegn for Snekkersten Badelaug.

Mette Brask, der er ivrig vinterbader og ildsjæl i Snekkersten, kunne godt huske det gamle badehus, og hun fik ideen til at pryde det nye badehus efter samme princip som Borupgaard Badehus.

Huse skal prydes

- Huse skal prydes og finde et udtryk, fortæller Mette Brask og fortsætter: - Jeg synes, det var helt oplagt at føre historien videre, og da vi nu har det fine vikingeskib som vores logo, så skulle det da op på taget af vores badehus. Derfor kontaktede jeg den gamle smed på Flynderupgård, Arne Nielsen, og bestyrelsen for badelauget. Begge parter var meget interesseret, og Arne gik straks i gang med at kreere det nye vartegn, fortæller Mette Brask.

Et år undervejs

Den 85-årige smed har lavet vartegnet i rustfrit stål (pga. den salte havvind) Arbejdet har været et år undervejs.

- Jeg måtte jo klare det ud over de andre opgaver, jeg har, siger han med et smil. Men jeg synes udfordringen var så spændende, at jeg ikke kunne sige nej.

Arne og Mette har omsat tegningen af logoet til et fysisk udryk i 3D.

De fortæller yderligere, at det har været en udfordring at finde svejsesteder og få vind i sejlet, uden logoet forandres i væsentlig grad.

Men Arne er ikke uvant med udfordringer. Han har blandt andet også lavet det store dåbstræ i Domkirken.

Nyt logo

Snekkersten Badelaugs nye logo er oprindeligt kreeret af Jette Nørgaard, som arbejder som art director og derudover er medlem af badelauget.

Det nye vartegn blev afsløret af Mette Brask og formand Bo Rathsach i søndags i forbindelse med badelaugets generalforsamling.