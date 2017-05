Skoleskibet Danmark gæster havnen

Søndag den 14. maj lægger Skoleskibet Danmark til kaj i Helsingør til et par dage med maritim læring.

Skoleskibet Danmark har siden 1932 uddannet unge mennesker til livet til søs, og kommer vidt omkring i verden. Således har skibet i det seneste års tid både været til OL i Rio og ved De Vestindiske Øer. Nu indleder skibet en tur rundt til en række danske byer, hvor første stop bliver Helsingør. Søndag den 14. maj klokken 10.00 lægger skibet til i Kongekajen, hvor det vil blive modtaget af borgmester Benedikte Kiær, havnechef Jesper Schrøder, direktør for M/S Museet for Søfart, Ulla Tofte, og Helsingør Pigegarde. Skoleskibet vil opholde sig i Helsingør frem til tirsdag formiddag. Efter ankomsten søndag er der på Museet for Søfart mulighed for at høre et foredrag ved tidligere TV-Avisen-vært Claus Jacobsen om Skoleskibet Danmarks historie, mens der om mandagen er gratis adgang på museet for alle i sømandsdragt. Både søndag og mandag er der mulighed for at komme ombord på Skoleskibet.