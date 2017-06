Skattejagt gennem byen

Når fortæller-festivalen Words i weekenden finder sted i Helsingør By er der noget for enhver smag, også de mindste. Fredag d. 9. juni klokken 16.00 kan børnefamilier deltage i den årlige kulturjagt, som er en skattejagt gennem byen med start i Toldkammergården. Året er 1617. Kong Christian d. 4. har netop udsendt et brev, hvori han beordrer sine soldater til, at fange alle hekse i landet.

I Kulturjagten skal deltagerne hjælpe med at redde Maren. Maren er en klog kone, der hjælper de syge i Helsingørs fattighus. Kongen har sendt sine soldater ud efter hende, fordi han tror, at hun er en heks. Maren ved ikke at soldaterne er lige i hælene, så hun har brug for hjælp til at undgå soldaterne, og komme med et skib ud af landet. Undervejs på den én kilometer lange rute gennem byen skal deltagerne løse små opgaver og møde folk fra gamle dage. Der vil også være musikalsk underholdning med orkestre og kor fra Musikskolen. Det koster 25 kr. at deltage i Jagten på den Kloge Kone, som betales på dagen. Forudgående tilmelding er dog nødvendig.