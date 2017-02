Helt tilbage i 2010 kunne Frederiksborg Amts Avis afsløre de første uregelmæssigheder i forbindelse med Forenede Services rengøring i Helsingør Kommune, hvor der blev brugt underleverandører. Siden da har der været blæst om selskabet - også på landsplan. Foto: Andreas Norrie

Skandale-ramt selskab skal stadig gøre rent

Helsingør - 28. februar 2017 kl. 13:30 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det får ingen konsekvenser for Danmarks næststørste rengøringskoncern Forende Services kontrakt på den kommunale rengøring i Helsingør Kommune, at selskabets tidligere vicedirektør og bestyrelsesmedlem, Michael Krogh, er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf på to og et halvt års fængsel for groft skattesvig i forbindelse med en handel med aktier i familiefirmaet Forenede Service. Trods salget af aktierne er Michael Krogh, som er søn af selskabets stifter, stadig aktionær i firmaet med en post på op imod 13 procent af aktierne. Størstedelen af de øvrige aktier er ejet af Michael Kroghs nære familiemedlemmer.

Læs også: Rengøringsgigant smidt ud efter millionforlig

Det stod klart efter Byrådets møde mandag aften, hvor medlemmerne skulle behandle et forslag fra Enhedslisten og Socialdemokraterne om at undersøge mulighederne for at opsige kontrakten med Forende Service, som også har været involveret i en lang række sager om brug af lyssky underleverandører og tilfælde af ansættelser af illegal arbejdskraft.

Forslaget fra EL og S fik støtte fra SF og Lokaldemokraterne. Imod stemte et flertal bestående af K, DF, V og R.

I første omgang havde de to forslagsstillere lagt op til, at kontrakten skulle opsiges med det samme. Men et notat fra forvaltningen understregede, at det ville medføre, at Forenede Service kunne kræve en erstatning på tæt på 50 millioner kroner. Det fik partierne til i stedet at foreslå en undersøgelse af, hvordan kommunen kan komme ud af kontrakten på en mere økonomisk overkommelig måde.

Vil ikke belønne firma - Det er ikke vores mål at ligefrem belønne firmaet, sagde Allan Berg Mortensen(EL).

- Vores forslag handler om at se på, hvad der er muligt - og ikke, hvad der ikke kan lade sig gøre, sagde Henrik Møller(S).

I sin fremlæggelse af forslaget lagde Allan Berg Mortensen vægt på retsfølelsen.

- Alle de serviceydelser vi køber i Helsingør Kommune betales med skattemidler. De betales med lovlydige firmaer og borgeres skattepenge. Danmark, staten og kommunerne hænger sammen på grund af skat. Uden skat, ingen kommunale institutioner at rengøre, sagde han.

Frikendt af kontrol Philip Læborg fra Konservative tog under debatten også afstand fra skatteunddragelse, men understregede samtidig, at Forenede Service som selskab ikke er dømt eller sigtet i sagen, og der er tale om et firma med 3.000 ansatte.

Ligeledes understregede han, at kommunen har lavet 20 kontrolbesøg af rengøringen uden, at der er har vist sig nogen uregelmæssigheder.

- Selskabet passer dets arbejde til punkt og prikke, sagde han.

Læborg mente også det var meget tvivlsomt, at Helsingør ligesom Fredensborg Kommune kunne trække sig ud af kontrakten, da der var forskel på, hvornår kontrakten var indgået. Ligeledes mente han, at det var meget usandsynligt, at man kunne henvise til, at der var tale om en misligholdelse af kontrakten fra Forenede Services' side.

Michael Krogh har anket dommen på to og et halvt års fængsel og en bøde på 11 millioner kroner til landsretten.

