Skakmat i Helsingør Teater

Hans ven Patrick kommer hele tiden forbi og vil drikke en øl med ham og høre musik som i gamle dage. Hans søster Liv kommer hele tiden ind i hans lejlighed og vil hjælpe ham med alt muligt, for det går ikke bedre med skulderen. Tvært imod. Han bliver også fyret, men han er faktisk ligeglad. Pludselig står Sofi også der midt i hans lejlighed og er pisselækker. Johan falder igen. For Sofi. For kærligheden. For friheden og for fristelsen. Efter at kaste sig hovedløst ud i det frie fald, og svæve udenom alle de regler og normer systemet og resten af verden forventer af ham.