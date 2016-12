Græsningen i Hellebæk Kohave udvides ind i Hellebæk skov.

Sjældne arter i Teglstrup Hegn skal have bedre levevilkår

Helsingør - 28. december 2016 kl. 07:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naturstyrelsen gennemfører i øjeblikket en række indsatser som en del af regeringens naturpakke for sikre biodiversitet. I Teglstrup Hegn gøres der en samlet stor indsats for flere sjældne insekter, som er knyttet til naturperlerne »Fandens Hul« og »Skidendam« samt de gamle egetræer.

Dværgvandnymfen, der er en lille guldsmedeart, har sidste kendte levested i Danmark i Fandens Hul i Teglstrup Hegn. Vandnymfen er afhængig af frit vandspejl for at kunne yngle. I Fandens Hul er det frie vandspejl blevet mindre og mindre gennem de sidste hundrede år i takt med at vandhullet er vokset til med hængesæk. For at sikre dens levemuligheder bedst muligt graves et nyt hul på op til 400 kvadratmeter på anbefaling fra insekteksperter.

Kødædende planter

Skidendam er en højmose med en sjælden naturtype, der rummer et unikt dyre- og planteliv. Her trives blandt andet den kødædende plante og den sjældne moseperlemorssommerfugl. For at bevare de truede arter, skal højmosefladen forblive lysåben og de unge birketræer skal trækkes op i 2017.

Den yderst sjældne bille eremit lever i gamle lysåbne løvskove med masser af dødt ved. Typisk lever den varmekrævende eremit i egetræer med sprækker og afknækkede grene, men andre gamle løvtræer kan også bruges. Eremitten lever som larve i cirka 3 år inde i træet, før den forvandles til bille. Den spredes kun 300 meter og er derfor dybt afhængig af levesteder i nærheden af udklækningsstedet. Derfor er der nu ryddet omkring cirka 13 af disse gamle kæmper for at give lys og varme og dermed nye levesteder for billen.

Mere skovgræsning

Hellebæk Kohave udvides ind i Hellebæk Skov, så en stor del af de lysstillede gamle egetræer indgår i hegningen. Kreaturerne skal være med til at holde området lysåbent og forhindre opvækst omkring træerne. Der er knyttet stor biodiversitet til græsningsskov og randområderne mellem lysåben natur og skov. Der græsser både skotsk højlandskvæg og jersey kvier, og det er planen, at kreaturerne skal flytte rundt mellem arealerne, således at der på sigt veksles mellem vintergræsning og udelukkende sommergræsning på de enkelte arealer.