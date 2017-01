Sigtet for vold: Spyttede på hjælpsom passager

Det endte med en sag om vold i forbindelse med to togføreres civile anholdelse af en mand, som nægtede at betale for at køre med toget, på spor 4 på Helsingør Station mandag eftermiddag omkring klokken 15.21, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

I forbindelse med den civile anholdelse begyndte en 25-årig mand fra Helsingør, der er godt kendt af politiet i forvejen, at blande sig. Den 25-årige tændte derefter helt af, da en 69-årig passager bad ham om at undlade at blande sig i kontrollørernes arbejde. Blandt andet var han truende, og spyttede på den 69-årige.

Da politiet ankom til stedet blev den 25-årige mand sigtet for vold.