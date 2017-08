Sigtet for vanvidskørsel: Betjente måtte springe for livet

Malene Schwartz fejrede torsdag både fødselsdag og ny bog i sit barndoms Tisvildeleje - som netop er emnet for skuespillerens nye udgivelse.

Malene Schwartz fejrede torsdag både fødselsdag og ny bog i sit barndoms Tisvildeleje - som netop er emnet for skuespillerens nye udgivelse.

- Det Tisvilde, jeg fortæller om, findes ikke mere. Bogen er en kærlighedserklæring til et lille samfund med stor indbygget kærlighed.

Sådan sagde skuespiller Malene Schwartz, da hun for en udvalgt skare af private venner og hjælpere med bogen præsenterede »Mit Tisvilde - barndomserindringer«. Det foregik en perfekt sommerdag på grønne plæner under bugnende frugttræer, blå himmel og hvide duge på bordene.

»Min første erindring fra Tisvilde er fra 1940. Jeg var fire år gammel, da jeg kom hertil med min mor og far, og jeg kan stadig huske, at jeg syntes, at her var så stille, jeg fik helt ondt i ørerne«, indleder Malene Schwartz bogen. På spørgsmålet, om stilheden i Tisvilde stadig er den samme, sagde en veloplagt Malene Schwartz:

- Nej, dengang var stilheden nærmest et chok for et barn, der kom fra Frederiksberg. Tisvildeleje har forandret sig, men det ville da også være mærkeligt andet.

Skuespilleren befinder sig imidlertid stadig godt i badebyen, hvor hun i sin barndom tilbragte somrene med familien i et lyserødt sommerhus i Lundene. Huset var centrum for områdets kunstnere og Kulturradikale - Malene Schwartz' far kom fra Skagen, hvor han havde lært at male af Michael Ancher - og arbejdede i øvrigt som redaktør på Politiken. Senere blev det et hus i selve fiskerlejet, som hun havde med sin nu afdøde ægtefælle, redaktør Paul Hammerich. I dag har hun sommerbolig tæt på barndommens hus.

Udgivelsen af bogen blev fejret i de sommerromatiske omgivelser ved en reception på Pensionatet Kildegaard midt i Tisvilde.

Malene Schwartz fortæller i erindringsbogen om fiskerne i Lejet, om malerne især og hun fortæller om høj og lav i datidens Tisvilde. Om Købmanden og den »edderflotte livredder« Kaj Walther, som hun og andre unge piger håbede at få et glimt af, »når han gik rundt og reddede liv eller underviste i svømning« - og mange mange flere. Også om Hans Bendix og malere som Julius Paulsen, William Scharff og Haagen-Müller.

Med til at fejre bogen var barndomsveninden Lone, som bogen er tilegnet, og som har en stor plads i den.

- Hun husker det, som jeg har glemt, lød det fra Malene Schwartz, der kaldte »Mit Tisvilde« for en anden slags erindringsbog, blandt andet om de originaler, der befolkede byen.

Til hjælp for hukommelsen har Malene Schwartz også benyttet sig af blandt andre Christian Friis, der er formand for Vejby-Tibirke selskabet. Han er lokal og har en hukommelse, der rækker langt tilbage, og selskabet har stillet sine mange malerier til rådighed til gengivelse i bogen.

Både forfatteren og Christian Friis efterlyser en anerkendelse af den store gruppe af kunstnere, der har malet i og omkring Tisvilde - på linje med Skagensmalerne.

Bogen er rigt forsynet med billeder især af malerne i Lundene, men også af for eksempel Verdens Ende, den store p-plads ved stranden. I Malene Schwartz barndom kostede det en krone på hverdage og to om søndagen at parkere her.

»Mit Tisvilde, barndomserindringer« er udgivet på forlaget Gyldendal og blevet til i samarbejde med journalist Cathrine Errboe.

Forlaget har tidligere med samme duo af Malene Schwartz og Cathrine Errboe udgivet biografien »Malene« og bogen »Alba«, som handler om forfatteren Alba Schwartz, Malene Schwartz farmor.

Engang var Blovstrødcentret indkøbscentrum i Blovstrød, men da først Netto og siden Rema 1000 blev bygget på Kongevejen, flyttede det centrum. Lejerne sagde op, butikkerne forsvandt, og de sidste par år har centret stået mere eller mindre tomt.

Men nu kommer der atter liv i den 4000 kvadratemeter store ejendom, som ejeren Kongeegen A/S er ved at omdanne til 31 lejeboliger i form af rækkehuse i forskellige plan og størrelser.

- Rækkehusene henvender sig både til unge og ældre og små som større familier, hvilket går fint i spænd med kommunens ønske om at opføre yderligere boliger, for at kunne tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder til Allerød, siger Ib Henrik Rønje, der ejer Kongeegen A/S.

Formand for Teknik- og Planudvalget Jesper Hammer (Nye Borgerlige) er da også begejstret for det nye boligprojekt.

- Det er jeg for det første, fordi vi selvfølgelig gerne vil have flere borgere til kommunen. Og specielt til Blovstrød, hvor der ikke er så mange udbygningsmuligheder i den gamle del af byen. Det her er et optimalt sted at gøre det, da der i forvejen ligger en stor bygning, og der ikke er noget håb om, at det bliver et indkøbscentrum igen, siger han.

Ombygningen af Blovstrødcentret gik i gang i foråret, og omkring den 1. oktober vil de første fem-seks boliger være klar til indflytning. Derefter bliver boligerne færdiggjort etapevis, og Ib Henrik Rønje regner med, at de sidste står klar omkring februar måned.

Søndag den 13. august mellem 15 og 15.30 er der åbent hus i bebyggelsens prøvebolig. Udlejningen af boligerne begynder ligeledes søndag.

Når Jerry Ritz tænker tilbage på en lang karriere i musik- og underholdningsbranchen, hvor han har samarbejdet med store, ikoniske rockbands såsom Led Zeppelin, The Who og Pink Floyd og opdaget og lanceret sangeren Sebastian og underholdningstrioen Linie 3, hæfter han sig specielt ved to begivenheder.

- I 1964, hvor The Beatles kom til København for første og eneste gang, oplevede jeg det lidt på afstand. Jeg var 16 år og havde købt en knallert, så jeg havde ikke råd til en billet. Men folk sad uden for K. B. Hallen og spillede Beatles-plader på deres rejsegrammofoner, og der var en fantastisk stemning. Jeg har altid sidenhen sagt, at hvis jeg havde været inde til den koncert, havde jeg nok ikke været inden for musikbranchen, men frustrationen over at stå udenfor gjorde, at det ville jeg ikke opleve fremover, siger Jerry Ritz til Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Knallerten var også skyld i en anden oplevelse, der havde lige så stor indflydelse på, at musikbranchen blev Jerry Ritz' levevej.

- I 1964 kørte jeg på knallerten til Sverige, hvor jeg oplevede visesangeren Evert Taube, og det gik lige i hjertekulen på mig, siger Jerry Ritz, der i 1966 som 17-årig lavede sit eget blad med fokus på datidens musik- og ungdomskultur, og heldet ville, at han havde fået lokaler i den samme bygning som musikbureauet Bendix Music, som senere blev til ICO, som han endte med at blive promotion- og tourmanager for frem til 1972.

Her var han på landevejen med ikoniske bands som Led Zeppelin og The Who. Og til forskel fra en del af dem, der var omkring inderkredsen hos mange af kunstnerne i 60'erne og 70'erne, kan Jerry Ritz detaljeret huske tiden.

- Jeg var ofte passiv ryger, for jeg sad i tourbusserne, hvor luften var tyk af tjald, men jeg røg aldrig, og jeg drak ikke alkohol, siger Jerry Ritz, hvis tilgang var, at det ville have været alt for useriøst, fordi han jo var deres arbejdsgiver.

Senere i karrieren blev Jerry Ritz repertoire- og marketingchef for EMI i otte år, hvor han stod for navne som Paul McCartney, Queen, ELO, Dr. Hook og Pink Floyd, og da han stoppede hos EMI i 1980, startede han sit eget produktionsselskab, TUBA, hvor han havde kunstnere som Linie 3, Tommy Kenter og Pallesen & Pilmark i sin stald. TUBA var også selskabet, der distri­buerede ABBA's plader i Danmark, og Jerry Ritz fik et tæt forhold til ABBA og deres manager Stig »Stikkan« Anderson, som han sammen med den danske teatermand Stig Lommer omtaler som de største inspirationskilder for sit arbejdsliv.

I dag arbejder Jerry Ritz stadig med musik og underholdning i sit eget firma KulturKontakt, men der er skruet lidt ned for blusset, og Jerry Ritz bruger en stor del af sin tid på frivilligt arbejde for blandt andre Røde Kors. Han mener, at det frivillige arbejde er en måde at give tilbage på efter at have haft et privilegeret liv med store oplevelser.

