Sidste udstilling på badevej: Kendt galleri flytter

Annette Wiers undrer sig og interesserer sig til stadighed over, hvordan vi mennesker bevæger os i et felt af modsætninger. Hele livet balancerer vi mellem godt og ondt, stort og småt, nær og fjernt, åndeligt og materielt. Udstillingen »Reflections« kredser om dualiteten og komplementariteten og det at vi som mennesker har brug for en anden, et spejl for at se og forstå os selv.